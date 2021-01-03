İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Her hafta 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 3 Ocak tarihinde de gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda ikramiye kazandıran rakamlar belli oldu. Sonuçlara göre 5 bilen 3 kişi oldukça iyi bir para ödülünün sahibi oldu...

03 Ocak 2021 Pazar 22:58
3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
Takip Et:

Her haftanın 3 gününde gerçekleştirilen Süper Loto bugün de tüm heyecanı ile gerçekleştirildi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30’da Milli Piyango TV’nin Youtube kanalı üzerinde gerçekleştirildi. Binlerce kişi çekilişi canlı olarak takip etti. Yapılan çekiliş sonrasında sonuçlar Milli Piyango’nun resmi intenet sitesi üzerinde açıklandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları

3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonucunda kazanan rakamlar aşağıdaki gibi oldu.

  • 8-14-15-20-27-37

Çekilişin ardından 6 rakamın hepsini bilen kimse çıkmazken 5 bilen 3 kişi olduğu ifade edildi. 5 rakamı tahmin eden 3 kişi 52.003,20 lira ikramiye verildi. Diğer yandan 4 bilen 428 kişiye 567,00 lira para ödülü çıktı. 3 bilen 10.898 kişiye 27,00 lira ve 2 bilen 104.861 kişiye ise 2,95 lira para ödülü verildi.

Çekiliş sonuçlarını görüntülemek için buraya tıklayınız.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LotoMilli Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Uzmanlarca açıklanan akciğer kanseri belirtileri
Apple Card nedir? Apple kartın özellikleri ne? Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak?
Zümrüdüanka dizisinde Furkan karakterine Orkun Huylu hayat veriyor
Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
E-Devlet Mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.