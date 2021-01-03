3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Her haftanın 3 gününde gerçekleştirilen Süper Loto bugün de tüm heyecanı ile gerçekleştirildi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30’da Milli Piyango TV’nin Youtube kanalı üzerinde gerçekleştirildi. Binlerce kişi çekilişi canlı olarak takip etti. Yapılan çekiliş sonrasında sonuçlar Milli Piyango’nun resmi intenet sitesi üzerinde açıklandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları

8-14-15-20-27-37

3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonucunda kazanan rakamlar aşağıdaki gibi oldu.

Çekilişin ardından 6 rakamın hepsini bilen kimse çıkmazken 5 bilen 3 kişi olduğu ifade edildi. 5 rakamı tahmin eden 3 kişi 52.003,20 lira ikramiye verildi. Diğer yandan 4 bilen 428 kişiye 567,00 lira para ödülü çıktı. 3 bilen 10.898 kişiye 27,00 lira ve 2 bilen 104.861 kişiye ise 2,95 lira para ödülü verildi.

Çekiliş sonuçlarını görüntülemek için buraya tıklayınız.