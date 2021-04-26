3 Mayısıs lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB ortaokul sınavları iptal mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararları sonrasında pek çok kişi 3 Mayısıs 2021 tarihinde MEB kurumlarında uygulanacak sınavların iptal olup olmadığını araştırmaya başladı.

Tam kapanma kararlarının açıklandığı26 Nisan tarihinde 8 ve 12. Sınıflarda 3 Mayısıs 2021 tarihinde uygulanacak sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir açıklamaları araştırılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları merak ediliyor.

3 Mayısıs Pazartesi sınavları iptal mi edildi?

Bakan Selçuk konu ile ilgili ‘Bilim Kurulu’nda ki hocalar ortada ki tabloyu en iyi şekilde değerlendirerek karar vereceklerdir.’ İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile Anaokulu, Kreş, 8. Ve 12. Sınıflarda ki eğitime online olarak devam edilecek ve tüm sınavlar ertelenecek açıklaması yapıldı.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçerken 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 arasındaki işlenen konular belirlenen zümreler tarafından hazırlanacak. 3 Mayısıs2021 tarihinde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları konulu yazıda belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.

12. sınıf öğrencileri için hazırlanan sınavlar 28 Mayısıs’a kadar tamamlanacak ifadeleri kullanıldı. Yurt dışında olan öğrenciler e-posta adresleri üzerinden sınavlara giriş sağlayacak.