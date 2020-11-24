3 liraya düştüğünü duyan akın etti!

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılık yapan Serkan Aksoy her eve balık girmesi isteğiyle normalde kilosu 10-15 tl olan hamsinin kilo fiyatını 3 liradan satışa sunarak kampanya başlattı. Tüm ilçeye duyurulan kampanya ya vatandaşlardan ilgi yoğundu.

İlçedeki bir cadde üzerindeki balıkçı dükkânında gerçekleştirilen hamsiye yoğun ilgiden dolayı uzun kuyrukların oluşturdu. Oluşan yoğunlukta salgın sebebiyle vatandaşlara sürekli yeni sosyal mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı uymayanlar uyarıldı.

Kampanyayı başlatan işletme sahibi Serkan Aksoy, mesleğin dededen-babadan kalma olduğunu belirtti.

Bu sene gerçekleştirdikleri hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenli olarak düzenlediklerini ifade eden Aksoy, Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceklerini planladıklarını akşam saatlerine kadar tüm hamsiyi bitirmeyi hedeflediklerinin belirtti. Evden çıkamayan ya da çıkamayacak durumdaki vatandaşları da düşündüklerini belirten Aksoy, ihtiyaç sahibi ve yaşlı olan vatandaşlara evlerine servis ettiklerini ekledi. Karadeniz'in hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, amaçlarının kilosu 50 tl ye kadar çıkan hamsinin herkesin mutafına girmesini sağlamak doyuncaya kadar hamsi yemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı ise uygun olan hamsiden alarak memleketi Kayseri’ye kadar götürmek olduğunu söyledi.

Vatandaşlar kilosu 3 tl olan hamsiden alarak eş dost birlikte ziyafet çekeceklerini söyleyerek mutluluklarını dile getirdi.

