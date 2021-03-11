3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası

3 kişinin ölümü ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası 3 yıl önce Kocaeli'de yaşandı.

Ömer Yağcı isimli sürücünün kullandığı otomobil zincirleme trafik kazasına sebep olmuş ve kaza yerinden 16 kişi yaralanmıştı. Tedavileri için hastaneye kaldırılan 16 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti. Araç sürücüsünün ise alkollü olduğu tespit edilmiş ve tutuklu olarak yargılanmasına devam edilmişti.

Davasında karar aşamasına gelinen Yağcı bu gün yaptığı son savunmasında pişman olduğunu ifade etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti ise alkollü olarak direksiyon başına geçen ve 3 kişinin hayatına, 16 kişinin yaralanmasına sebep olan kaza ile ilgili olarak sürücü Yağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi