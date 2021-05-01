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3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, eşini katledip kızını kaçırdı!

Konya'da cezaevinde bulunan ve 3 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Ramazan Menek (22) isimli bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek öldürmesinin hemen ardından kızını alarak kayıplara karıştı. Tuba Menek'in (23) olay anında hayatını kaybettiği belirlenirken polis zanlının yakalanması için geniş çaplı bir arama başlattı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:19
3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, eşini katledip kızını kaçırdı!
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Konya'nın Karatay ilçesinde dün gece saat 00.20 sıralarında korkunç bir kadın cinayeti işlendi. İlçeye bağlı Şems-i Tebrizi Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olarak çıkan Ramazan Menek isimli bir kişi ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek ile konuşmak için onun evine gitti.

Burada eşiyle tartışmaya başlayan Ramazan Menek, tartışmanın büyümesi üzerine eşi Tuba Menek'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Kendisine saldıran eski eşinin elinden kaçan talihsiz kadın banyoya koştu. Kadının peşinden giden Ramazan Menek, kendisine direnen Tuba Menek'in boğazını bıçakla kesti. Kanlar içinde yere yığılan eşini banyodan alıp yatak odasına götürdükten sonra olay sırasında ağlayan 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i yanına alan Ramazan Menek, evden kaçarak hızla uzaklaşmaya başladı.

Evden gelen gürültüleri duyan komşuları durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde bulurken sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirlediler.

GENÇ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri Tube Menek'in önce banyoda öldürüldüğünü ve daha sonra yatak odasına taşındığını belirlerken olayı duyan genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın hemen ardından kızı Gülay'ı yanına alarak kaçan Ramazan Menek'in yakalanması için geniş çapta bir arama çalışması başlattı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan MenekTuma MenekKadın CinayetiKonya
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