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3 çocuk babası öğretmen koronavirüse yenik düştü

Kütahya'da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 65 yaşındaki Kemal Tezen yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:02
3 çocuk babası öğretmen koronavirüse yenik düştü
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Eğitim camiasının derinden üzen bir haber bugün Kütahya'dan geldi.

Kütahya Merkezde bulunan bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 65 yaşındaki Emre Tezel yaklaşık 1 ay önce koronavirüs hastalığına yakalanmıştı. Bir süredir kentteki Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören Tezel, hastalığa daha fazla dayanamadı ve bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ ESKİŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve 3 çocuğu olan Tezel'in cenazesi yarın Eskişehir'de toprağa verilecek.

Eğitim camiasını derinden üzen haberi Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, hayatını kaybeden Emre öğretmen içinde başsağlığı mesajı yayınladı.

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaKemal Tezen
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