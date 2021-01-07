3 çocuk babası öğretmen koronavirüse yenik düştü

Eğitim camiasının derinden üzen bir haber bugün Kütahya'dan geldi.

Kütahya Merkezde bulunan bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 65 yaşındaki Emre Tezel yaklaşık 1 ay önce koronavirüs hastalığına yakalanmıştı. Bir süredir kentteki Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören Tezel, hastalığa daha fazla dayanamadı ve bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ ESKİŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve 3 çocuğu olan Tezel'in cenazesi yarın Eskişehir'de toprağa verilecek.

Eğitim camiasını derinden üzen haberi Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, hayatını kaybeden Emre öğretmen içinde başsağlığı mesajı yayınladı.