3 çocuk babası öğretmen koronavirüse yenik düştü

Eğitim camiasının derinden üzen bir haber bugün Kütahya'dan geldi.
Kütahya Merkezde bulunan bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 65 yaşındaki Emre Tezel yaklaşık 1 ay önce koronavirüs hastalığına yakalanmıştı. Bir süredir kentteki Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören Tezel, hastalığa daha fazla dayanamadı ve bugün hayatını kaybetti.
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Eğitim camiasını derinden üzen haberi Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, hayatını kaybeden Emre öğretmen içinde başsağlığı mesajı yayınladı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:02