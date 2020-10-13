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3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde yine koca dehşeti. Kocası tarafından sürekli işkenceye maruz kalan, saçları yonulan genç kadının mosmor olmuş yüzünü görenleri dehşete düşürdü.

13 Ekim 2020 Salı 22:48
3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi
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Her gün darp edilip işkenceye tabi tutulduğunu sürekli ölümle tehdit edildiğini söyleyen 22 yaşındaki kadının darp edildiği ve işkence gördüğü hali herkesi üzerken bu kadarına da pes dedirtti. 

Aydın Söke'de alkol bağımlısı olduğu söylenen Ü.K.' isimli adam eşi Özlem K.'yi darp ederek yüzünü tanınmaz bir hale soktu. Eşinin şiddetine dayanamayan kadın ailesinin yanına kaçarak kurtulmaya çalışsa da eşinin tehditlerine yine maruz kalmış 3 çocuk annesi geç kadın kocasının hala elinin kolunu sallayarak dolaştığını kendisini tehdit ettiğini söyleyerek çok korktuğunu ifade etti.


7 yıl önce evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Özlem K. yıllarca eşinden şiddet görmüş uzun yıllar eşinin alkol alıp kendisine şiddet uygulamasına karşı çıkamamış ve bu duruma artık dayanacak hali kalmayınca evini terk ederek ailesinin yanına taşındı.

Gördüğü şiddet hamilelik yıllarında dahi devam ettiği halde ailesinden destek göremeyen Özlem K. en son yaşadığı şiddete daha fazla dayanamadı. Tüm saçları yonulan ve yüzü gözü şiş ve morluk içerisinde kalan kalan genç kadın yetkililerden yardım bekliyor.

Şiddete maruz kalan Özlem K.'nin annesi Gülay T. ise, kızının şiddete maruz kaldığını bilmediğini daha sonra kendilerine yakın bir yere taşındıklarında kızının kendisini yardım için aradığını söyledi. Damadı Ü.K. yi defalarca uyardığını ancak uyarılarının fayda etmediğini söyleyen gözü yaşlı anne A-alkolün damadını perişan ettiğini ve kendisinden şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Şikâyetçi  olan Özlem K. ve Gülay T. Yetkililerden yardım bekliyor.



Son Güncelleme: 13.10.2020 22:48
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AydınKadına şiddete HayırKoca Dehşeti
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