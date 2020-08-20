3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları

Belediyeler belli aralıklarla personel alımı ilanı yayınlar. Ülkemizde birçok kişi belediyelerin ilanlarına başvuru yaparak belediye çalışanı olmaya çalışmaktadır. Belediye iş ilanlarına son olarak 3 farklı belediyenin alımları eklendi. 3 farklı belediyede toplam 69 personel alımı yapılacak.

Belediyelere zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alınacak

3 farklı belediye tarafından yayınlanan iş ilanı kapsamına toplam 69 kişi işe alınacak. Farklı kadrolara yapılacak personel alımlarında istenen şartlarda belirlendi. Her kadro için farklı şartlar istenmektedir. Genel olarak alım yapılacak alanlar zabıta, itfaiye eri, memur ve şoförlerdir.

Zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım şartları nelerdir?

Belediye iş ilanlarına başvuru yapacak kişilerin uyması gereken genel şartlar aşağıdaki gibidir;

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alımı yapacak belediyeler hangileridir?

Personel alımı yapacak belediyeler aşağıda yer almaktadır;

Üsküdar Belediyesi

Çorlu Belediyesi

Çeltikçi Belediyesi

Belediye personel alımı kadroları nelerdir?

3 belediye birer memur ve şoför, iki itfaiye eri ve 65 zabıta memuru olmak üzere toplam 69 personel alımı yapacak.

Belediyelere personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Üsküdar, Çorlu ve Çeltikçi Belediyeleri toplam 69 personel alacak. Bu alımlara belediye binalarına giderek başvuru formu doldurarak başvurabilirsiniz. Başvurularda adayların bir alanda form doldurması gerekirken, birden çok alanda başvuru yapan kişilerin başvuruları geçersiz olacaktır.

Söz konusu belediyelere iş başvurusunda bulunan kişiler gerekli şartlara uygun bulunmaları halinde belediyenin görevli birimi tarafından mülakata alınır ve gerçekleştirilen mülakatın ardından uygun bulunmaları halinde işlerine başlayabilir.