3 Ayların başlangıcı Recep ayının ilk günü ne zaman?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan 3 ayların başlamasına az bir zaman kala Diyanet tarafından 3 aylar tarihleri açıklandı. Müslümanlar için önemli zamanlardan biri olan 3 ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kadir gecesinin de yer aldığı 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep ayının başlangıcı ne zaman? İşte 3 ayların başlangıç tarihi...

2021 yılı ile birlikte pek çok kişi 3 ayların tarihlerini merak etti. Müslümanlar için kutsal zamanlardan olan 3 aylar ve Ramazan ayının ne zaman başlayacağı soruları soruldu. İşte 2021 senesi için 3 aylar tarihleri ve detaylar haberimizde...

3 aylar ne zaman?

2021 senesi için Diyanet tarafından 3 aylar tarihleri açıklandı. Recep, Şaban ve Ramazan tarihlerinin yanında önemli Kandil tarihleri yer aldı. İşte müslümanların ibadeti için önemli sayılan o günleri tarihleri...

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2021'de Recep Ayı başlangıcı 13 Şubat tarihine denk geliyor. Regaip Kandili ise Recep Ayı içerisinde 18 Şubat Perşembe günü olacak.

Miraç Kandili tarihi 10 Mart günü, Berat Kandili tarihi ise 27 Mart günü olacak.

Gelecek sene Ramazan ayı da 13 Nisan'da başlayacak.

2021 Ramazan Ayı

2021 Ramazan Ayı başlangıç tarihi 13 Nisan olacak ve 12 Mayısıs tarihinde bitecek.