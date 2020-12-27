3 aylar ( Recep, Şaban ve Ramazan ) ne zaman başlıyor? 2021 Dini Günler Takvimi

Üç aylar, İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin yaşandığı ve Ramazan Bayramı ile sona erdiği aylardır. Üç ayın başında Müslüman dünyasının ibadet yoğunluğu ve dinsel duyguları aracılığıyla ölümlü hayatlarını sorgulama, zenginleştirme ve yenileme fırsatı verilir. Üç aylık fazilet ile ilgili olarak Hz. Muhammed tarafından birçok rivayet bulunmaktadır. Ayrıca Mübarek Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir gecesi üç ayda gerçekleşiyor. Üç aylar başlarken ibadete, duaya ve iyi işlere daha fazla ağırlık verilir. 2021 yılının üç ayların başı Diyanet tarafından yayınlandı. Peki 2021'de üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2021 dini günlerin takvimi!

2021 üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç ayların ne zaman başlayacağına dair sorulan sorular, tüm Müslüman dünyasını yakından ilgilendiren bir konu olmaktadır. Üç ayların başlangıç ​​tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle açıklandı. Diyanet'e göre üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021'e denk gelmektedir. Birincisi Receb ayından başlayan üç aylar Ramazan Bayramı'nda bitiyor. Üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak Receb ayının ilk gününün ardından Şaban ve Ramazan ile devam edecek. Üç aylar kandilleri arasında ilk kandil olan Regaib Kandili, Recep ayında 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi yer alacak. Yine Receb ayında Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü olacak.

Şaban ayı, üç aylar başlangıç ​​tarihi olan 13 Şubat 2021'den sonra başlayacak. Üç aylar, Şaban ayı olan 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Üç aylar kandillerinden bir diğeri olan Berat Kandili Şaban ayında yapılacak. Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günüdür.

Üç ayların sonu olan Ramazan ayı, Şaban ayının hemen sonrasında gelir. Oruç tutularak ibadet edilen 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlamaktadır. 2021 Ramazan ayında Kadir Gecesi 8 Mayısıs 2021 Cumartesi günüdür. Üç aylar mübarek Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan ayı 12 Mayısıs 2021 Çarşamba günü sona erecek ve üç ayların sonu olacak 2021 Ramazan 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe denk gelecek. 2021 Ramazan 12 Mayısıs Perşembe başlayacak ve 15 Mayısıs Cumartesi günü sona erecek.

2021 üç aylar takvimi/ 2021 dini günler takvimi

2021 üç aylar takvimi veya Dini Günler Takvimi, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2021 yılının üç ayları ve tüm dini günleri kapsayan takvim kandilleri, bayramları ve tüm kutlu günleri içermektedir.

Üç aylar duası

Hz. Muhammed'in (sav) üç aylarda okunması için bir dua önerisinde bulunmuştur. İşte Üç Aylar Duası!

Arapça

Okunuşu

:

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

Üç Aylar Duası Türkçe okunuşu:

Üç ayların önemi nedir?

Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

Üç ayların başlamasıyla beraber Müslüman dünyası, dünyevi duyguları görmezden gelerek dine daha çok eğiliyor, Allah'a ve manevi dünyaya daha yakınlaşıyor. Üç ay süren en büyük ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutmanın yanı sıra maddi ve manevi yardımla ibadet edilir. Müslüman dünyasında bu üç ayın öneminin bir diğer nedeni de kandillerin olduğu gecelerdir. Recep ayının ilk Cuma akşamı Regaib Kandili, Receb'in 27. gecesi Miraç Kandili, Şaban'ın 15'inde Berat Kandili ve 27 Ramazan gecesi Kadir gecesi var. Kandil'de en önemli gece üç ay sonra Kadir gecesi. Kuran'ın Kadir Suresi'nde çıkmaya başladığı gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu söylenir.

Receb ayı fazileti

Üç aylar, Receb ayı ile başlar. Cahiliye döneminde, receb ayı süresince savaş ve baskınlardan kaçınılır, insanlar oruç tutar, Umre'yi ziyaret eder ve putlardan oluşan tanrılara "atire" veya "recebiyya" adıyla anılan kurbanlar sunulurdu. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Ad ve Semud) döneminde "hevber", Arap-ı aribe döneminde "esamm" (sağır) olarak adlandırıldığı, kan dökmek, mülke dokunmak, tecavüz ve mala el uzatmanın yasak kılındığı bu ay içerisinde kavga ve silahlarda yasaklandı. İmdat seslerinin bu aylar içerisinde duyulmadığı için bu isimin söylendiği rivayet edilir.

Şaban ayı fazileti

Hz. Peygamber Efendimize isnat edilen: "Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Şabanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir" şeklinde bir rivayeti olmadığı tespit edilmiştir (Süyûtî, s. 114; Aclûnî, II, 85). Şaban'ın on beşinci gecesi Allah'ın Müslümanları affedeceği beklendiği için o gece ibadete özel önem verildi. İslam tarihinde Şaban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında Orucun farz olması (2/624), Hz. Peygamberin Hafsa ile evliliği (3/625), Hz. Hüseyin'in doğuşu (4/626), Beni Mustali? (Müreysî) Gazvesi (5/627) zikredilir. Fatımi döneminde Ezher’de receb ve şabanın başlangıcına ve ortasına rastlayan "vekud" gecelerinde dinî ihtifal yapılır (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gelmeye başladığı 1864'ten itibaren, bu merasimi Şaban ayının on beşinci günü yapıldı.

Ramazan ayı fazileti

Kuran'da sıralanan ve değerli olduğu aktarılan tek ay Ramazan'dır. Oruç tutmanın farz olduğunu belirten ayetlerin hemen ardından Ramazan'ın, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkın batıldan ayrıldığı, Kuran'ın indirildiği ay olduğu ve o aya ulaşanlara oruç tutmaları söylendiği belirtilmektedir (el-Bakara 2/185). Allah Resulü, "mübarek ay" dediği Ramazan ayı geldiğinde cennet kapılarının açıldığını, cehennemin kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını söyledi (Buhari, "? Avm," 5; Müslim, "? İyam," 1, 2) Ramazan ayında oruç tutan kimsenin eski günahlarının affedileceğini bize bildirir (Buhari, "? Avm", 6; Müslim, "Müsafirîn", 175). Nitekim rivayetler, Ramazan geldiğinde Allah Resulünün manevi hayatında gözle görülür bir değişiklik olduğunu, bu ay Cebrail ile tanıştıklarını, Kuran okuduklarını ve cömertliğinin özellikle bu günlerde doruğa ulaştığını göstermektedir (Buhari, "Avm", 7 ; Müslim, "Feza?"il , 50) Ramazan ayının son on günü girdiğinde geceleyin ihya edip evdekileri uyandırdığını ve eşleri ile olan ilişkilerini keserek kendini tamamen ibadete adadığını belirtmiştir (Buhari," Leyletü'l-? adr ", 5 Müslim, "İ?tikaf", 7 8) bildirilmiştir. Müslümanların sabır, ibadet, rahmet, bağışlama ve bereket ayı olarak kabul ettikleri ve büyük bir coşkuyla karşıladıkları Ramazan ayının en önemli özelliklerinden biri şudur: Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "?ıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

Üç aylarda ne yapılır?

Oruç, üç ayların başından itibaren gelenek haline gelen ibadetlerden biridir. Ramazan ayında görülmesi gereken oruç, Müslümanlar tarafından her üç ayda da tutulmaktadır. Üç aylar, dini ibadet ve manevi duyguların en yoğun olduğu aylardır. Üç ay içinde insanlar Tanrı'ya daha çok dönmeli ve insanlara daha çok yardım etmelidir. Geriye dönüp bakmak ve insanların hayatlarına yol vermek söz konusu olduğunda üç aylar önemlidir. Receb ve Şaban aylarını Ramazan ayıyla birleştirmeye "üç aylar orucu" denir. Bu ayların avantajları ile ilgili olarak Hz. Muhammed'in (sav) söylediklerine dayanarak Ramazan'ı bir sürü dini hassasiyet, manevi duygu ve ibadetle karşılamak çok önemlidir. Hadis kaynaklarında, Allah Resulü'nün Kurban ayında diğer aylara göre daha fazla oruç tuttuğu, bazen de ay boyunca oruç tuttuğu belirtilmektedir (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 176).

Kuran okumak, okuyucuyu dinlemek, Kuran ziyafeti vermek, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duygularını hatırlamak ve güçlendirmek.

Üç aylar içinde manevi duygularınıza anlam vermeli, iyi bir insan olmayı unutmamalısınız. Küsler ve dargın olanlar uzlaştırılmalı, kırgın olanların gönlünü almalı, üzgün yüzler güldürülmeli, insanlara yardım edilmelidir.

Üç ay içinde tövbe etmek çok önemli. Üç ayın başından itibaren kullar Allah'a daha yakındır. İnsanlar günahlarından pişmanlık duymalı ve içtenlikle tövbe etmeli ve son şans olarak görülen gecede pişmanlığını hissetmelidir.

Kul hakkından kurtulmak her zaman önemlidir. Allah, kul hakkına giren bir kulunu affetmez. Bu kişi üzerinde hakkı olanlar aranmalı, sorgulanmalı ve haklarını helal etmeleri istenmelidir.