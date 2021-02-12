3 aylar başlangıç oruçları ne zaman tutulur?

Üç aylara az bir süre kalan Müslüman alemi için önemli aylar genellikle ibadet etmek ve oruç tutmakla geçiyor. İslam için sadece kayıtlı oruç ramazan ayıdır. Ramazan ayında tutulan oruç öncesine üç aylar denir. Müslüman alemleri için Recep, Şaban ve Ramazan ayları oldukça önemlidir.

Üç Ayları karşılama orucu ne zaman?

Perşembe ve cuma günleri oruç tutmak daha uygun görülürken cuma günü kandil için oruç tutulabilir. Üç ayları karşılamak için 2021 tarihi ile takvimler 13 Şubat Cumartesi göstermektedir.

Üç Aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayı olmak üzere oluşmaktadır. Recep ayı ile başlayan bu ayda 13 Şubat Cumartesi tarihi ile başlamaktadır. Regaip kandili 18 Şubat Perşembe gecesi ile 19 Şubat Cuma gecesi olacak. Regaip kandilinde ibadet eden Müslümanın ettiği tövbeler kabul olur ve ettiği dualar kabul olur. Üç aylarda genellikle kuran okuyarak, namaz kılarak ve oruç tutarak ibadet edilir. Tespihler çekilerek dua edilir. Tesbihatlar genellikle her gün 1100 defa ‘La ilahe illallah’ şeklinde ya da ‘Muhammed’in Rasulallah’ gibi istenildiği şekilde Allah’ın isimleri zikredilerek te yapılabilir.





Üç Ayların öneminde Hz. Peygamberimiz; Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Recep Ayı 2021 başlangıç tarihi: 13 Şubat

Şaban Ayı 2021 başlangıç tarihi: 14 Mart

Ramazan Ayı 2021 başlangıç tarihi: 13 Nisan