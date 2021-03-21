3 ay önce evlendi, eşi banyoda asılı halde buldu

Olay Kocaeli İzmit'te yaşandı.

İzmit'te yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Beyza Nur F. ile Ömer F. yaklaşık 3 ay evvel hayatlarını birleştirdi. Eşi Ömer F. eşini banyoda bonoz ile asılı halde bulunca polise ihbarda bulundu.

İhbarı alan polis ekipleri, 112 sağlık personeliyle birlikte eve geldi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 22 yaşındaki genç kız hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında Beyza Nur F.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.genç kadının eşi Ömer F. ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yandan genç kızın yaklaşık 3 ay önce eşine kaçarak evlendiği ve bu sebeple kendi ailesiyle görüşmediği, çiftin bundan 1 ay önce tartışma yaşadığı ve Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darbettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Bu sebeple polis Ömer F.'yi göz altına aldı.

Sabah