İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

3 ay önce evlendi, eşi banyoda asılı halde buldu

Kocaeli'nde yaşamını sürdüren ve yaklaşık 3 ay önce evlenen Beyza Nur F.,(22) evinin banyosunda eşi tarafından asılı halde bulundu. GEnç kızın ölümünü şüpheli bulan polis eşi Ömer F.'yi göz altına aldı.

21 Mart 2021 Pazar 13:42
3 ay önce evlendi, eşi banyoda asılı halde buldu
Takip Et:

Olay Kocaeli İzmit'te yaşandı.

İzmit'te yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Beyza Nur F. ile Ömer F. yaklaşık 3 ay evvel hayatlarını birleştirdi. Eşi Ömer F. eşini banyoda bonoz ile asılı halde bulunca polise ihbarda bulundu.

İhbarı alan polis ekipleri, 112 sağlık personeliyle birlikte eve geldi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 22 yaşındaki genç kız hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında Beyza Nur F.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.genç kadının eşi Ömer F. ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yandan genç kızın yaklaşık 3 ay önce eşine kaçarak evlendiği ve bu sebeple kendi ailesiyle görüşmediği, çiftin bundan 1 ay önce tartışma yaşadığı ve Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darbettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Bu sebeple polis Ömer F.'yi göz altına aldı.

Sabah



Son Güncelleme: 21.03.2021 13:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
Reyting sonuçları 20 Mart 2021 Cumartesi! Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Acemi Anneler dizisi Murat karakterini kim canlandırıyor? Tolga Akman kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda (Begüm Topçu) kimdir?
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Berk Bakioğlu dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Sol Yanım dizisindeki Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel nereli, yaşı kaç?
MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2021 torun bakım maaşı ne kadar?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in yer aldığı diziler
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.