3 ay önce evlendi, eşi banyoda asılı halde buldu

Olay Kocaeli İzmit'te yaşandı.
İzmit'te yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Beyza Nur F. ile Ömer F. yaklaşık 3 ay evvel hayatlarını birleştirdi. Eşi Ömer F. eşini banyoda bonoz ile asılı halde bulunca polise ihbarda bulundu.
Diğer yandan genç kızın yaklaşık 3 ay önce eşine kaçarak evlendiği ve bu sebeple kendi ailesiyle görüşmediği, çiftin bundan 1 ay önce tartışma yaşadığı ve Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darbettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Bu sebeple polis Ömer F.'yi göz altına aldı.
Sabah
Son Güncelleme: 21.03.2021 13:42