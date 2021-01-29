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3 ay önce avukat çıkan genç kadın bir anda ortadan kayboldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce avukatlık mesleğine başlayan 26 yaşındaki Rahime Kübra Çelik, bir otobüse binerek sırra kadem bastı. Genç kadının ailesi ise bir anda ortadan kaybolan kızlarının bulunmasını istiyorlar.

29 Ocak 2021 Cuma 21:01
3 ay önce avukat çıkan genç kadın bir anda ortadan kayboldu
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Afyonkarahisar'da ilginç bir kayıp vakası emniyet güçlerini harekete geçirdi. Çay ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve 3 ay önce avukat olan Rahime Kübra Çelik (26) bir anda ortadan kayboldu. En son dün akşamüzeri saat 17.00'da görülen Çelik'in ailesi kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

İnönü Caddesi'nden saat 17.00 sıralarında bir taksiye binerek evden ayrılan genç kadının annesi Gülten Akbal, kızının eve dönmemesi üzerine cep telefondan aradı. Telefonun kapalı olması ve bir türlü ulaşamaması anneyi korkuttu ve Gülten Akbal durumu hemen polise bildirerek kayıp ilanı verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise verilen kayıp ilanı ile birlikte genç kadının otogara gitmiş olabileceğini değerlendirdi ve terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.  Rahime Kübra Çelik'in arandığı görüntülerde genç kadının terminalde bir otobüse binerek ilçeden ayrıldığını belirlendi.

Anne Gülten Akbal, kızının hayatında bir olduğunu ve yaklaşık 3 ay önce ayrıldığını belirterek sevgilisinden ayrı olduğu için bir süredir bunalımda olduğunu ve evden ayrılma nedeninin de bu durumdan olabileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 29.01.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarRahime Kübra ÇelikAvukatOtobüsKayıp
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