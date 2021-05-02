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3-9 Mayıs haftalık burç yorumları

Alınan kararlarda, yapılacak işlerde ve daha pek çok konuda burç yorumları yardımcı oluyor. Haftalık burç yorumları araştırılken 3-9 Mayıs 2021 haftalık burç yorumlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:09
3-9 Mayıs haftalık burç yorumları
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Burç yorumları gezegenlerin hareketine göre günlük, aylık ve yıllık olarak belirlenmektedir. Burç yorumları alacağınız kararlarda, yapacağınız işlerde ve daha birçok alanda burç yorumları size yardımcı olabilir. Sizler için 3-9 Mayıs 2021 haftası burçları neler beklediğini yazımızda derledik.

Haftanın ilk günü 3 Mayıs Pazartesi özgürlükler, yetkinlikler kısıtlanıyormuş hissiyle haftaya başlayabiliriz. Otoritelerle ve diğer figürler ile sert iletişim içinde olmamaya dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Özellikle akşam saatlerine doğru duygusal tepkiler yerine sağduyuyu ön plana koymak gerginlikleri azaltabilir.

Haftanın ikinci günü olan 4 Mayıs Salı gününde iletişim şeklimizi etkileyen Merkür İkizler burcuna geçecek. Merkürün İkizler yolculuğu, burada retro hareketi yapacağından 12 Temmuz’a kadar devam edecek. Retro dönemi ise 31 Mayıs-24 Haziran arasında olacak. Merkür İkizler burcunda iken merakımız ve öğrenme isteğimiz artacaktır. İletişim ve seyahatler ön plana çıkar. Bu hafta etkilerin başladığını göreceğiz.

6 Mayıs Perşembe günü ise ilişkilerde tutkunun artacağı, derinleşen duygu paylaşımlarının yaşanacağı bir günde olacağız. Maddi konularda da olumlu gelişmeler değerlendirilebilir. Özellikle 14-20 Mayıs, 16-22 Ağustos ve 13-19 Ocak doğumlular bu günden daha çok yararlanabilirler.

Hafta sonu duygusal olarak enerjik ve kontrolü kaybetmeye meyilli olacağımızdan hem ikili ilişkilerde hem de maddi konularda fevri kararlardan geri durmakta fayda var. Cumartesi yaralanmalara ve baş ağrılarına hassasiyet fazla olacak.

Haftanın son günü 9 Mayıs Pazar ise sevgi şeklimizi belirleyen Venüs de İkizler burcuna geçecek. 9 Haziran’a kadar daha sosyal, meraklı ve flörtöz olma etkisi altındayız. İlişkilerimizde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak, iletişimde olmak daha önem kazanacak. İlişkilerde kararsızlıklar hatta ani değişimler de yaşanabilir. Özellikle sanal alem kaynaklı ilişkilere bu dönem dikkat etmekte yarar olacaktır.

3-9 Mayıs 2021 haftalık burç yorumları

Koç Burcu

Koç burçları ve yükselen koçlar yakın çevreyle ilişkilerin hareketleneceği, bazı kararların alınacağı bir hafta. Hafta başında arkadaşlar arasında bir takım gerginlikler olabilir. Hafta genelinde işle ilgili verimli sonuçlar alınabilir. Hafta sonu ise plansız harcamalara dikkat edilmeli.

Boğa Burcu

Boğa burçları ve yükselen boğalar maddi konularla, kazançlarla daha çok ilgilenilecek bir hafta. Hafta başında iş konularındaki engellenmelere karşı sakin olunmalı. Uzaktaki kişilerle olan iletişimde olumlu gelişmeler yaşanabilir, aşk konusunda güzel adımlar atılabilir.

İkizler Burcu

İkizler burçları ve yükselen ikizler aktif olunacak ve sosyalliğin artacağı bir hafta. Hafta başında bazı fikirlerin empoze edilmesi sebebiyle gerginlik yaşanabilir. İlişkiler üzerinden bazı farkındalıklar yakalanabilir. Hafta sonu ise ilişkilerde duyguları abartmamaya dikkat edilmeli.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları ve yükselen yengeçler gizli kalmış bilgilerle karşılaşılacak, kandırılmamaya dikkat edilmesi gereken bir hafta. Özellikle de arkadaşlarla, gruplarla olan iletişime dikkat edilmeli. İkili ilişkilerde ise güzel paylaşımlar yaşanabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları ve yükselen aslanlar sosyalleşmenin artacağı, yeni tanışmaların olacağı bir hafta. Hafta başında iş ortamında yaşanabilecek restleşmelerden uzak durup daha stratejik davranmak avantaj yaratacaktır. Hafta sonu da ikili ilişkilerde karşı tarafı daha çok dinlemeye gayret edilmeli.

Başak Burcu  

Başak burçları ve yükselen başaklar mesleki konularda hareketlenmenin başlayacağı, önemli bazı kararların arifesinde olunan bir hafta. Çalışma arkadaşları ile fikir ayrılıkları yaşanabilir. Aşk hayatında da karşılaşılan gelişmeler değerlendirilmeli

Terazi Burcu

Terazi burçları ve yükselen teraziler yurt dışı bağlantılı işlerin ve eğitim konularının hareketleneceği bir hafta. Özel ilişkilerde kısıtlanma ve baskı altında olma hali yaşanabilir. Evle ilgili ya da ailevi yatırımlar için bazı kararlar alınabilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları ve yükselen akrepler ortak yatırımların ve finansal konuların hareketleneceği bir hafta. Hafta başında ailevi konularda baskı altında hissedilebilir. İkili ilişkilerde iletişim ve paylaşımlar olumlu anlamda artacağından bu hafta değerlendirilmeli.

Yay Burcu

Yay burçları ve yükselen yaylar ikili ilişkilerin ve ortak yürütülen işlerin hareketleneceği bir hafta. Hafta başında yakın çevreyle olan ilişkilerde kısıtlanmış hissedilebilir. Maddi konularda olumlu sonuçlar getirecek adımlar atılabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar günlük hayat akışının ve çalışma arkadaşları ile iletişimin hızlanacağı bir hafta. Hafta başında maddi konular sebebiyle baskı altında hissedilebilir. Aşk hayatında yaşanabilecek olumlu gelişmeler değerlendirilmeli.

Kova Burcu

Kova burçları ve yükselen kovalar aşk hayatının, çocuklarla ilgili konuların hareketleneceği bir hafta. Hafta başında aile içinde ya da ebeveynlerle ilgili bazı gerginlikler olabilir. Emlak ile ilgili yarım kalmış yatırımlar sonuçlanabilir.

Balık Burcu

Balık burçları ve yükselen balıklar evle, ebeveynlerle daha çok ilgilenilecek bir hafta. Hafta başında görmezden gelinmiş konularla uğraşmak zorunda kalınabilir. Arkadaş ilişkileri, fikir alışverişleri sayesinde güzel farkındalıklar geliştirilebilir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:09
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