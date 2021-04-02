3-4 Nisan hafta sonu sokak kısıtlaması detayları! Hangi illerde var? Marketler açık mı?

Sağlık Bakanlığı tarafında hazırlanan koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategori içerisine alınmış olan 58 ilde bugün akşam saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlatılıyor. 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasakları hakkında milyonlarca vatandaş kısıtlamasının nasıl olacağını merak ediyor. Peki; kırmızı kategori içine alınmış olan iller hangileri?

Koronavirüs salgının detaylarını gösteren risk haritasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin bulunduğu ve çok yüksek risk grubu diye belirtilen 58 ilde bu akşam 21.00'dan pazartesi günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları yüksek risk taşıyan illerde restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında faaliyetlerine paket servis şeklinde devam edecekler.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında market, manav, bakkal ve kuruyemişçilerin yanı sıra kasap ve çiçekçilerin 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Bu işletmeler aynı zamanda telefon veya online olarak verilen siparişleri adreslere teslim edebilecekler.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA GRUBA AYRILAN İLLERİ GÖSTEREN TABLO:

Hafta sonu uygulamaya alınacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında İçişleri Bakanlığı tarafından daha önceden il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında yer alan kısıtlamadan muaf yerler ve kişiler listesi aynı şekilde devam edeceği, istisna/muafiyetler çerçevesi içinde bulunan kişilerin kısıtlamanın uygulandığı gün ve saatler içinde şehirlerarası seyahatlerde bulunmalarına yönelik usul ve esaslarda aynı kaldığı belirtildi.