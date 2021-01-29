İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

29 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayılarında ki dalgalanmalar devam ediyor

Günün korona virüs vaka sayıları açıklandı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 6 bin 912 olurken, 131 kişi hayatını kaybetti.

29 Ocak 2021 Cuma 19:47
29 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayılarında ki dalgalanmalar devam ediyor
Takip Et:

Günün korona virüs vaka sayıları az önce https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 1 gün içinde ülke genelindeki hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 165 bin 94 olurken , korona virüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 6 bin 912 oldu. Hastalığa yakalananlar arasında 664 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan virüse bağlı can kayıpları devam ediyor. Son 1 gün için de 131 kişi virüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti ve topalm can kaybı 25 bin 736 oldu.

Ağır hasta sayısı ise düne göre düştü ve son açıklanan rakamlara göre bin 740 olarak kayıtlara geçti.

29 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
29 Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı
MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
27-29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
27-29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
A 101 28 Ocak Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
A 101 28 Ocak Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Akıncı dizisinde Komiser Cüneyt karakterini Yılmaz Bayraktar canlandırıyor
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisinde Aylin karakterini Didem İnselel canlandırıyor
Hercai Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit karakterini kim canlandırıyor? Sevi Demirçivi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisindeki Mazhar karakteri Kimdir? Mehmet Yılmaz Ak dizideki rolü ve hayatı
Akrep dizisinin Akrep'i Yusuf Çim'in hayat hikayesi!
Akıncı Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur kimdir?
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
KOSGEB ile inşaat kredileri ve KOSGEB’in inşaat sektöründeki NACE kodları
Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Bu hafta çukur yeni bölüm var mı, yok mu?
PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?
SSD disk nedir? Sata HDD’ye göre avantajları nelerdir?
Cenaze yardım parası nasıl alınır? Cenaze yardımı başvuru şartları
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan doğum tarihi
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya doğum tarihi
Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ doğum tarihi
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.