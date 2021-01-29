29 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayılarında ki dalgalanmalar devam ediyor

Günün korona virüs vaka sayıları az önce https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 1 gün içinde ülke genelindeki hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 165 bin 94 olurken , korona virüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 6 bin 912 oldu. Hastalığa yakalananlar arasında 664 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan virüse bağlı can kayıpları devam ediyor. Son 1 gün için de 131 kişi virüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti ve topalm can kaybı 25 bin 736 oldu.

Ağır hasta sayısı ise düne göre düştü ve son açıklanan rakamlara göre bin 740 olarak kayıtlara geçti.

29 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU