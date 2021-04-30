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29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirlere bir yenisi eklenirken Türkiye ‘tam kapanma’ dönemi ile karşılaştı. 29 Nisan 19.00’da tüm yurt kapanma dönemine girerken birçok kişi bu kısıtlamanın ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 29 Nisan’da başlayan yasağın bitiş tarihi ve kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerim tam listesi haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 15:17
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla birlikte acil tam kapanma başlatılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının artması ve vefatların artmasından kaynaklı tam kapanmanın yaşanacağını söyledi.

Bu süreçte Türkiye genelinde 29 Nisan 19.00 tarihinden itibaren başlayan tam kapanma 17 Mayısıs Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan yurtta muaf kişilerde yer alıyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak kimlerin muaf olacağını açıkladı.

 Zincir marketler Pazar günü kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgeye göre "Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yeme- içme sektörü paket servis hizmeti verecek

Yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler bu süreç içerisinde sadece paket servis verecekler. Online siparişler 13 Mayısıs gününe kadar hizmetlerine devam edecek. Fakat ramazan ayının bitmesiyle birlikte 01.00’a kadar sadece paket servisi yapılacak.

Fırınlar hizmet vermeye devam ederken ekmek üretimi yapan unlu mamüller sadece ekmek satışı yapacaklar. Ayrıca bu sürede kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan vatandaşlar 112, 155,156 gibi numaraları arayarak yardım isteyebilecek. Temel ihtiyaçların yardımı için ise VEFA Sosyal Destek grupları yardım edecek.

 Kısıtlama esnasında sokak hayvanları için Vali ve Kaymakamlar sokak hayvanların aç kalmaması için tedbir alacak ve hayvan barınakları sürekli kontrol edilecek.

Kapalı olacak işletmeler

17 gün boyunca kapalı kalacak işletmeler; sanayi sitelerinde sadece yetkili servisler yer alırken kaporta veya motor ustaları çalışamayacak.

Berberler, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, havuzlar, hamamlar, halı sahalar, üretim, imalat, lojistik ve sağlık sektörü dışındaki ofisler, anaokulu dahil tüm okullar, kreşler, özel eğitim kurumları kapalı olacak.

Kısıtlama süresince alkol satışı yapılmayacak. Fakat 9 Mayısıs Anneler günü olması nedeniyle açık olacak. Kargo, su, gazete veya tüp dağıtım şirketleri hizmetlerine devam edecekler.

Sağlık kurumları açık olacak ve konaklama için durumunu belgeleyen kişiler kalabilecek.

Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler çalışacak. Cenazesi olanlar toplam 10 kişiyle sınırlı olmak kaydıyla seyahat izin belgesi alabilecek.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması yer alırken vatandaşlar zorunlu haller dışında seyahat edemeyecek.

Kısıtlamalardan muaf tutulacaklar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1- TBMM üyeleri ve çalışanları,

2- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

21- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23- Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24- Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26- İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28- Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29- Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

32- İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

34- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

35- Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

36- Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

37- İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

38- Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

39- Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

40- Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

41- 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

42- Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

 

 

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
29 Nisan17 MayısTam KapanmaMuafKoronavirüs
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