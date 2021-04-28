29 Nisan camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra tam kapanma tedbirleri alınacağını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra vatandaşlar, yasaklardan muaf olan hadiseleri araştırmaya başladı. Bu doğrultuda merak edilen “Cuma günleri camilerde namaz kılınacak mı?” sorusunun cevabı ise İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Tam kapanma uygulamasında Cuma namazıyla ilgili “Yürüme mesafesinde olan camilerde ibadetler yapılabilecek, şuan için kapanma yok” açıklaması yapılırken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tam kapanma süreci ile yeni bir dönemin başladığını belirterek vatandaşların mahallelerindeki camilere gidip namazlarını kılabileceklerini söyledi.