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29 Nisan camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Tam kapanma uygulamasının olacağı Cuma günü camilerin açık olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, 29 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı? İşte herkesin merak ettiği o sorunun cevabı…

28 Nisan 2021 Çarşamba 03:34
29 Nisan camilerde cuma namazı kılınacak mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra tam kapanma tedbirleri alınacağını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra vatandaşlar, yasaklardan muaf olan hadiseleri araştırmaya başladı. Bu doğrultuda merak edilen “Cuma günleri camilerde namaz kılınacak mı?” sorusunun cevabı ise İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Tam kapanma uygulamasında Cuma namazıyla ilgili “Yürüme mesafesinde olan camilerde ibadetler yapılabilecek, şuan için kapanma yok” açıklaması yapılırken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tam kapanma süreci ile yeni bir dönemin başladığını belirterek vatandaşların mahallelerindeki camilere gidip namazlarını kılabileceklerini söyledi.




Son Güncelleme: 28.04.2021 03:34
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