29 Nisan - 17 Mayısıs tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıp kapanacak?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıkçıların uzun zamandır beklediği tam kapanmanın ilerleyen günlerde başlayacağı ve Türkiye olarak 18 günlük tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi özellikle tam kapanmada marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını merak ediyor.

Marketlerin çalışma saatinde değişiklik

Marketler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan marketlerin Pazar günleri kapalı olacağını açıklarken diğer günlerde hizmete devam edeceklerinin altını çizdi.

Tam kapanma kararları nelerdir?