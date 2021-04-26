29 Nisan - 17 Mayısıs tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıp kapanacak?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıkçıların uzun zamandır beklediği tam kapanmanın ilerleyen günlerde başlayacağı ve Türkiye olarak 18 günlük tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi özellikle tam kapanmada marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını merak ediyor.
Marketlerin çalışma saatinde değişiklik
Marketler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan marketlerin Pazar günleri kapalı olacağını açıklarken diğer günlerde hizmete devam edeceklerinin altını çizdi.
Tam kapanma kararları nelerdir?
- Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 19.00’da başlayacak. 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek.
- İçişleri Bakanlığı tam kapanmada işletmelerin çalışma saatleri ile 81 il valiliğine genelge gönderecek.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izin belgesi ile yapılacak. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları maksimum %50 kapasite ile çalışacak.
- Konaklama alanında yapılan rezervasyonlar kısıtlamalardan istisna olmayacak.
- Anaokulu, kreş, 8 ve 12. Sınıflar dahil olmak üzere tüm eğitime uzaktan devam edilecek ve sınavlar ileri bir tarihe ertelenecek.
- Sürecin sonuna kadar kurallara tam anlamı ile uyulacak ve tedbirlerden istisna yapılmayacak.
- Salgın başından beri filyasyon ekibinde görev alan sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak.
- Zincir marketler Pazar günü haricinde hizmetlerine devam edecek.
Son Güncelleme: 26.04.2021 20:57