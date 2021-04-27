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29 Nisan – 17 Mayısıs tam kapanma tarihlerinde alkol satışı yasak mı, marketlerde alkol satışı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararları doğrultusunda tam kapanma kararı alındı. Vatandaşlarımız 18 gün boyunca alkol yasağı var mı, tekeller yasaklarda açık mı, kısıtlamalarda alkol satışı yasak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

27 Nisan 2021 Salı 16:46
29 Nisan – 17 Mayısıs tam kapanma tarihlerinde alkol satışı yasak mı, marketlerde alkol satışı var mı?
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Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde 18 gün boyunca tam kapanma yaşanacağını açıkladı. Tam kapanma sürecinde en çok merak edilen konuların başında alkol yasağı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararları doğrultusunda tam kapanma kararı alındı. Vatandaşlarımız 18 gün boyunca alkol yasağı var mı, tekeller yasaklarda açık mı, kısıtlamalarda alkol satışı yasak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Alkol Satışı Yasak mı?

Tam kapanma kararı sonrasında içişleri bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge yayınlandı. Ancak bu genelgede alkol satışına yönelik hiçbir açıklama yapılmadı.

Tekeller Açık mı?

Tam kısıtlama dönemi olan 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında tekel bayilerinin açık olup olmayacağı tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tam kapanma süresi boyunca saat sabah 10:00 ile akşam 17:00 arasında tüm tekel bayileri açık olacağını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuşan Aybaş, tekel bayilerinin yasa kapsamında olmadığını ifade etti. Ancak alkol satışı ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Market Çalışma Saatleri

Genelgede bulunan ifadelere bakacak olursak, sokağa çıkma yasaklarında tatlıcı, kuruyemişçi, kasap, manav, market ve bakkal gibi dükkanlar sabah saat 10:00 ile akşam saat 17:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlarımız, ikametlerine en yakın olan dükkanlara gidip, araç kullanmamak şartıyla zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Belirtilen saatler içerisinde bu dükkanlar evlada ve adrese servis yapacaklar. Zincir süper marketler pazar günleri hariç haftanın altı günü çalışacak.




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:46
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AlkolTekel
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