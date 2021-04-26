İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?

2 haftalık kısmi kapanmanın ardından 26 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı yeni kararlar için toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Tam kapanmada kapsam nedir? Bu haberimizde bahsedilen tam kapanma ile ilgili detayları derledik. İşte tam kapanmaya ilişkin detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. İstisna tutulan kurumlar haricinde tüm işyerlerinde ara olacağını duyurdu.

Ayrıca 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayısıs Pazartesi saat sabah 5’e kadar tam kapanma olacağını söyledi. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklandı.

Yeme içme yerleri paket servis işlemine ara verecek. Şartları uyan yerler paket servise devam edecektir.

Kamu personelleri uzaktan çalışmayla devam edecek. Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Gece yayınlanacak genelgeden sonra detaylı olarak kısıtlamaya ilişkin veriler sunulacaktır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı 26 NisanTam Kapanma Kararları 26 NisanIşyerleri Kapanacak Mı?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ayın kaçında?
2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ayın kaçında?
Hafta içi fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Sahurda fırınlar çalışıyor mu?
Hafta içi fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Sahurda fırınlar çalışıyor mu?
Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs Tam kapanma yasakları neler?
Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs Tam kapanma yasakları neler?

Popüler Haberler

Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?
Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say hakkında bilgiler
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir yer aldığı dizi ve film yapımları
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
29 Nisan - 17 Mayısıs tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıp kapanacak?
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Metin Şentürk gözleri neden kör oldu? Metin Şentürk kaç senedir görmüyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.