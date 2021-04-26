29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. İstisna tutulan kurumlar haricinde tüm işyerlerinde ara olacağını duyurdu.

Ayrıca 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayısıs Pazartesi saat sabah 5’e kadar tam kapanma olacağını söyledi. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklandı.

Yeme içme yerleri paket servis işlemine ara verecek. Şartları uyan yerler paket servise devam edecektir.

Kamu personelleri uzaktan çalışmayla devam edecek. Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Gece yayınlanacak genelgeden sonra detaylı olarak kısıtlamaya ilişkin veriler sunulacaktır.