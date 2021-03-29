29 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 32 bini aştı

Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu..

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelinde yaklaşık 226 bin kişiye korona virüs testi yapıldı ve 32 bin 404 kişide korona virüs tespit edildi.

Vaka tespit edilen bin 325 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

HAstalık sebebiyle son 24 saat içinde 154 vatandaşımız daha hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısımız 31 bin 230 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan resmi tabloya göre ağır hasta sayısı ise bin 998'e yükseldi. Son rakamlara göre bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 240 bini aşarken, 2 milyon 975 bini aşkın kişi iyileşti.

29 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU