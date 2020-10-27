29 Ekim’de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, Metro ücretsiz olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 29 Ekim’de toplu taşıma ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.

İstanbul’da 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?

İBB’den yapılan açıklamada; ‘’İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı’’ ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, İstanbulkartlarını makineye okutarak ücretsiz seyahat edebilecek.

Ankara’da 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Ankara’da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Cumhuriyet Bayramı’mızın 97.yılında EGO Otobüsleri, Metre ve Ankaray’ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

29 Ekim’de kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü tüm kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise vatandaşlar yarım gün çalışacak. Bu durumda 29 Ekim tatili 1.5 gün olacak.