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29 Ekim toplu taşıma otobüsleri bedava mı? Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollarda indirim var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm İstanbulluları sevindirecek bir haber verildi. İBB, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı...

27 Ekim 2020 Salı 22:23
29 Ekim toplu taşıma otobüsleri bedava mı? Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollarda indirim var mı?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. İBB tarafından yapılan açıklamada tüm İstanbul’da 29 Ekim 2020 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz bir şekilde kullanılmasına ilişkin kararın İBB Meclisi tarafından alındığı ifade edildi.


İBB Meclisi tarafından alınan bu karar ile birlikte 29 Ekim 2020 tarihinde tüm İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek. Ancak İstanbullular taşıtlardan ücretsiz faydalanırken de kartlarını okutmaları gerekecek.

29 Ekim’de Hangi Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz?

İBB Meclisi tarafından alınan karar göre İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul tarafından yönetilen Tramway, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatları da ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.



Son Güncelleme: 27.10.2020 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Ibbİstanbul Toplu Taşıma
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