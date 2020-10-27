29 Ekim resimli güzel sözler, Cumhuriyet Bayramı 97. yılı kutlama sözleri

Cumhuriyetimizin 97.yıl dönümü olan 29 Ekim 2020 günü vatandaşlar, eş ve dostlarıyla bu coşkulu bayramı kutlamak amacıyla güzel 29 Ekim sözleri aramaktadır. İşte en güzel 29 Ekim sözleri…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Atamın bizlere emanet ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sevgiyle, coşkuyla, kutlayalım hep birlikte… 97. yıl dönümü kutlu olsun aziz milletimize…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…