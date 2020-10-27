29 Ekim Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak mı? 29 Ekim Ankara EGO, Metro, Ankaray ücretsiz mi?

Ülkemizde bayramlarda vatandaşlara birçok alanda kolaylık sağlanıyor. Bunlardan biri de ulaşımın o gün için ücretsiz olmasıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi başkent Ankara’da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.

29 Ekim EGO, Metro, Ankaray ücretsiz mi?

29 Ekim’de ulaşımının nasıl olacağı yönünde EGO Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. İşte EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması;

29 Ekim kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda resmi tatildir. Tatil 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak ve 29 Ekim’de tüm gün sürecek. Böylece vatandaşlar 1,5 gün tatil yapmış olacak.