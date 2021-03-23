28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

28 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olay bugün İstanbul Şişli'de yaşandı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Şişli'de ailesiyle birlikte hayatını sürdüren 28 yaşındaki Doğan Aydoğan akşam saatlerinde ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra dinlenmek için kendi odasına çekildi. Aydoğan ailesi bir süre sonra uykuya daldı.
Odasında 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu
Ekipler kısa süre içinde Aydoğan ailesinin evine geldi. Yapılan incelemede 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Eve gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü buldu.
Ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacak
Yapılan savcılık incelemesi sonrasında Doğan Aydoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.Gencin ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak.