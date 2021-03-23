28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

28 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olay bugün İstanbul Şişli'de yaşandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Şişli'de ailesiyle birlikte hayatını sürdüren 28 yaşındaki Doğan Aydoğan akşam saatlerinde ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra dinlenmek için kendi odasına çekildi. Aydoğan ailesi bir süre sonra uykuya daldı.

Odasında 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu

Sabah erken saatlerde uyanan anne Aydoğan, 28 yaşındaki Doğan Aydoğan'ın kapısını çaldı. Gençten ses çıkmayınca anne Aydoğan oğlunun odasına girdi ve genci hareketsiz bir şekilde yatakta yattığını gördü. Durumu anlayan anne hemen 112 sağlık personelinden yardım istedi.

Ekipler kısa süre içinde Aydoğan ailesinin evine geldi. Yapılan incelemede 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Eve gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü buldu.

Ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacak

Yapılan savcılık incelemesi sonrasında Doğan Aydoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.Gencin ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak.