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28 Şubat Pazar bugün ne sınavı vardı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlar tedbirler çerçevesinde düzenlenmeye devam ediyor. Geçen hafta yapılan ALES sınavı sonrasında 28 Şubat Pazar bugün ne sınavı vardı araştırılıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 18:36
28 Şubat Pazar bugün ne sınavı vardı?
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28 Şubat 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Bugün hangi sınav var?

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce ertelenen YÖKDİL sınavı, 28 Şubat Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirildi. Salgın tedbirlerine dikkat edilerek düzenlenen sınavda adaylara ÖSYM tarafından kalem, silgi ve maske verildi. Diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da adaylar saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmadı.

Sınavda adayların herhangi bir şekilde konuşmaları, kopya çekmeleri ya da kopya vermeleri, görevliye soru sormaları, ekstra bir kağıt kullanmaları, kalem-silgi alışverişi yapılması, cevapların sınav kağıdının arkasına yazmaları ve sınav süresi sona erdikten sonra işaretleme yapmaları durumunda sınavları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
YökdilÖSYMSınav
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