28 Şubat Pazar bugün ne sınavı vardı?

28 Şubat 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
Bugün hangi sınav var?
Sınavda adayların herhangi bir şekilde konuşmaları, kopya çekmeleri ya da kopya vermeleri, görevliye soru sormaları, ekstra bir kağıt kullanmaları, kalem-silgi alışverişi yapılması, cevapların sınav kağıdının arkasına yazmaları ve sınav süresi sona erdikten sonra işaretleme yapmaları durumunda sınavları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.
Son Güncelleme: 28.02.2021 18:36