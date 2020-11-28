28 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak bugün saat kaçta başlıyor?

21 Kasım Cumartesi günü itibariyle başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. Vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına neden olan kısıtlama, yeni bir karar çıkıncaya dek uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani Cumartesi vegünleri akşam saat 8’den sabah 10’a kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Bu saatler arasında yasaktan muaf olan kişiler dışındaki vatandaşlara para cezası verilecek.

Sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayıp, 29 Kasım Pazar sabah 10.00’a kadar devam edecek. 29 Kasım Pazar akşam 20.00’de başlayıp, 30 Kasım Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.