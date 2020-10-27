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28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alıyor mu? 29 Ekim tatil günü çalışana çift mesai mi?

Ulusal bayramlarda çalışma koşulları ilgili kanun hükümlerince belirlenmiştir. 28 Ekim'de arım gün çalışanların mesai alıp almadığı, 29 Ekim tatil gününe çalışana çift mesai ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

27 Ekim 2020 Salı 19:34
28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alıyor mu? 29 Ekim tatil günü çalışana çift mesai mi?
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Genel ve Ulusal bayramlardakine benzer şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve öncesinde çalışanlar mesai ücretlerini yarım mı yoksa tam mı alacaklarını araştırmaya başladılar. Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde, 28 Elim günü yarım çalışan kişilerin tam mesai alıp almadığı merak ediliyor.

Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim’de özel sektör ve kamu çalışanları mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. 429 sayılı kanun gereğince Ulusal Bayram kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan önceki gün yarım gün olmak suretiyle kamuda tatil ilan edildi. Bazı sektörlerdeyse kanuna uyularak 28 Ekim yarım gün tatil olmaktadır.

28 Ekim tam gün ve yarım gün çalışan mesai hesaplamaları

Ulusal bayram ile genel tatilde çalışan personel çift mesai alırken, çalışmayan işçiler tam yevmiye alırlar. 28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğundan 28 Ekim’de tam gün çalışan işçi, günlük ücrete ek olarak yarım gün yevmiye alır.


Buna göre 2020 yılında 28 Ekim günü 13.00’ten sonra çalışan ve akşam mesai bitimine kadar çalışan kişi 50 lira ek mesai ücreti alacaktır.

28 Ekim mesaiye akşam vardiyasında çalışan kişinin mesai hesaplamaları

28 Ekim günü vardiyalı çalışılan özel sektörde akşam veya gece vardiyasına başlayan kişilerin mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığı araştırılmaya başlandı. 28 Ekim günü saat 13.00’te başlayan resmi tatil uygulaması hafta ii sabah vardiyasındaki kamu çalışanına göre hazırlanıyor. Özel sektör personelinin tam gün çalışmasıyla bir günlük yevmiyeye ek olarak yarım gün yevmiye hakkı tanınır.

28 Ekim’de mesaileri 13.00’ten sonra başlayan vardiyalı personelin mesailerinin nasıl hesaplandığı ilgili kanunda belirtilmiştir. 28 Ekim akşam vardiyasında çalışanlar yarım gün tatil kabul edildiğinden, bir gün artı yarım günlük yevmiye ücreti alır.

Hafta tatili kesintisiz 24 saat kullandırılır. Hafta tatilindeyse işçinin 1 saat çalıştırılması tatili kesintiye uğratmakta olduğundan 1 saatlik çalışma hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim çift Mesai
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