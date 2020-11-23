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28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta alınan yeni tedbirler neticesinde 28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı merak ediliyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:28
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Ülkemizde korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tedbirler alındı. Türkiye’nin 81 ilinde hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş üzeri kişilerin 10.00 – 13.00; 20 yaş altı kişilerin ise 13.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği açıklandı.

28-29 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonları saat 20.00 – 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması geçerli olacak. Tedbirlerin vaka sayılarındaki etkisi göz önüne alınarak ilerleyen haftalarda konu tekrardan gözden geçirilecek.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından çalışma belgeleri bulunan çalışanlar muaf tutulacak.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıHafta Sonu
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