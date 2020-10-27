28, 29 Ekim tarihinde kargolar açık mı?

Ülkemizin her bölgesinde resmi tatil olarak uygulanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargo firmalarının açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

28-29 Ekim PTT ve PTT Kargo Açık mı?

PTT ve PTT Kargo şubeleri 28 Ekim gününde öğle tatiline kadar mesailerine devam edecekler. Öğleden sonra resmi tatil kapsamında şubeler hizmete kapanacaktır. Aynı şekilde 29 Ekim tarihinde de resmi tatil uygulanmasından kaynaklı PTT ve PTT Kargo şubeleri hizmete kapalı olacak.

29 Ekim Kargo Firmaları Açık mı?

Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Fillo Kargo, TNT Kargo ve UPS Kargo firmaları her resmi tatil kapsamında hizmetlerini durdurmaktadır. 28 Ekim tarihinde ise firmadan firmaya değişen saatler arasında hizmet veriliyor.

29 Ekim Yurtiçi Kargo Açık mı?

28 Ekim tarihinde Yurtiçi Kargo şubeleri normal koşullarda uygulanan çalışma saatlerine kadar hizmet vermeye devam edecektir. Ancak 29 Ekim tarihinde resmi tatil süresince hizmet vermeyecektir.

29 Ekim 2020 Aras Kargo Açık mı?

29 Ekim UPS Kargo Açık mı?

28 Ekim tarihinde Aras Kargo şubeleri sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecektir. 29 Ekim’de ise hizmet vermeyecektir.

UPS kargo firması tarafından yapılan açıklamaya göre 28-29 Ekim tarihinde kargo dağıtımı yapılmayacağı ifade edildi.

29 Ekim Sürat Kargo Açık mı?

Sürat Kargo şubeleri 28 Ekim tarihinde sabah 09.00 ile öğlen 13.00 saatleri arasında çalışacaklar. 29 Ekim’de ise tüm gün kapalı olacak.

29 Ekim MNG Kargo Açık mı?

28 Ekim tarihinde MNG kargo şubeleri 08.30’da açılarak akşam 19.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. 29 Ekim tarihinde ise tam gün kapalı olacaktır.