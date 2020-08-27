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27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Polis adaylarının bir süredir araştırdığı '27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu. Beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:38
27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı
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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), polis alımlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan duyuru yapıldı. 26.dönem POMEM alımları için 5.040 lisans mezunu erkek, 560 lisans mezunu kadın ile 1.260 önlisans mezunu erkek ve 140 önlisans mezunu kadın olmak üzere toplam 7000 öğrenci alımı ilanı çıkarılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama sonrasında 27.dönem polis alımları beklenmeye başladı.

27.dönem POMEM polis alımları ne zaman yapılacak?


27.dönem POMEM alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 27.dönemde 10 bin polis alımı talep edildiğini ancak bunun hukuken mümkün olamayacağını söyledi. Bu yıl yeniden polis alımı yapacaklarını belirten Soylu, Türkiye’deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasından düşük kaldığı ve bu nedenle 2.500 kadın polis alımı yapılması gerektiğini dile getirerek polis olmak için gün sayan adayları sevindirdi.

27.dönem POMEM polis alımları için bir tarih verilmedi. 26.dönem POMEM eğitimlerinin ise 4 Ekim 2020 tarihinde başlaması planlanıyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:38
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