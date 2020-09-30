27103 numaralı teşvik işçi ve işveren hakkında hangi yükümlülükleri içermektedir? Başvuru şartları nelerdir?

27103 Teşvik Nedir?

Bu, 2018 tarihli 7103 sayılı Kanun ile işverenlere verilen en önemli sigorta primi teşvik tedbirlerinden biridir. İşverenler ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışmış olanlar bu teşvikten yararlanabilecek ve tüm primleri devlet en az 12 ay ödeyecek.

SGK Teşvik İlave Olunacak Sayı Ne Demek?

Her teşvikte destek sağlamak için belirlenen ek personel ihtiyacı vardır. Eklenecek sayı, ilgili teşvikin ortalama hesaplamasına göre hesaplanan sayıdır ve bu ortalama şartın teşvikten yararlanılabilmesi için dönemde karşılanması gerekir. Eklenecek kişi, bu ortalamaya ek olarak alınan kişi sayısı olarak tanımlanabilir.

27103 Teşvik 4447 19.Madde Şartları 2020

SGK 2018/22 No. 4447 Madde 19'a göre 27103/4447 Sayılı Kanun’un Geçici Teşvikleri Madde 19'undan yararlanmak için aşağıdaki 27103 şartları sağlamanız gerekmektedir. 27103 numaralı teşvik koşulları aşağıdaki gibidir:

Özel sektörde bir işverensiniz;

Öncelikle 27103/4447 sayılı Kanunun (Diğer Sektörler) 19. Maddesinde geçici yönlendirme için olmazsa olmaz şart, işe alacağınız kişinin İŞKUR'da kayıtlı olmasıdır.

4447 Sayılı Karaname, Geçici Madde 19, başvuruda bulunduğunuz işçi , işe başladığınız tarihten itibaren son 3 ay içinde 10 günden fazla çalışmamalıdır.

, işe başladığınız tarihten itibaren son 3 ay içinde 10 günden fazla çalışmamalıdır. 4447 sayılı Kanunun 19. maddesinde geçici destek kapsamında, işe aldığınız ortalama kişi sayısı bir önceki yıla ait işyerinde işçi sayısı kadar işe alınacak ve 4447'nin 19. ve 27103. Maddeleri geçici olarak aylık prim hizmeti sağlayacaktır. Bu ortalama koşullar, dosyalama süresi boyunca karşılanmalıdır.

27103 Sayılı Kanun kapsamındaki bir işyerinin ilk defa tescil edilmesi veya önceki yıl içerisinde işçi bulunmaması durumunda 27103 SGK teşviki kapsamında işe alınan çalışanlar işe başladıkları tarihten itibaren 3. ayda 4447 Sayılı Kanun’un 19.Maddesinden yararlanabilirler.

27103 Teşvik Şartları Akrabalar Yararlanabilir mi?

Akrabalık derecesine bakılmaksızın, öncül, bu teşvik kapsamında işe alınan çalışanların aslında işyerinde çalışmasıdır. 27103 yeterlilik şartlarını birinci, ikinci veya üçüncü derece fark etmeksizin karşılayan çalışanlar bu teşvikten yararlanabilir.

27103 Teşvik Kaç Kişi Faydalanabilir?

Teşviklerden yararlanan kişi sayısında bir sınırlama yoktur. Ortalama gereksinimler karşılandığı sürece, teşvik koşullarını karşılayan herkese fayda sağlayabilirsiniz.

27103 Teşvik Yaş Sınırı Nedir?

Bu teşvikten yararlanmak için yaş şartı yoktur. Ancak işe alınan kişi 18-15 yaşında erkek ve engelli ya da kadın ise teşvik süresi 15 ay yerine 18 aydır.

27103 Teşvik Yeni Tescil İşyerinde Nasıl Uygulanır?

27103 Teşvik Tanımlaması Nasıl Yapılır?

Teşvikten ilk kez kayıt yaptıran işyerleri ile ev hizmetleri için 10 günden fazla bildirimde bulunulanlar da yararlanabilir. Bu işyerlerinde geçen yıl hiç çalışan bulunmadığından ortalamanın sıfır olacağı varsayılmıştır. İlk kayıt yaptıran işyerlerinde sigortalılar şartları yerine getirseler bile ilk 3 ay bu teşvikten yararlanamazlar. Teşvik kullanımı ilk 3 aydan sonra başlar.

7103 sayılı Kanun uyarınca sigortalıya 27103 numaralı sigortalıya bildirmek için aylık teslim belgesi ve sigortalı primi göndermek istediğinizde, teşvik başvurusunda veya "istihdam beyannamesinde" bildirim süresini kapsayan tanım belirtilmelidir. Teşvikten yararlanmak için sigortalı kişi tanımlama sürecini kullanın. Bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda, çalışan bir işçinin istihdam edildiğini beyan etmek yeterli değildir. Ayrıca işveren sisteminde teşvikleri tanımlamanız gerekir.

27103 Teşvik Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?

27103 sayılı SGK 2018/22 Teşvik Genelgesi'ne göre yardım süresi çalışanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. •

4447 Geçici Madde 19 Genelgesine göre normal şartlarda 4447 27103 sayılı Kanunun teşviklerinden yararlanma süresi 15 aydır.

Ancak 27103 teşvik için tanımladığınız kişi 18-25 yaş arası erkek, engelli veya kadın ise 27103 teşvik yasal tedbirinin geçerlilik süresi 18 aya uzatılacaktır.

Genel olarak yararlanma süresi 31 Aralık 2020'de sona ermektedir. Uzatma yoksa teşvik sona erer.

27103 Teşvik Ortalama Hesaplama 2020

4447 19 maddesini kullanan çalışanlar için katkı payı ödemezsiniz. Ancak ilk kez kayıt yaptıran veya bir önceki yıl çalışan işçisi olmayan işverenler ilk 3 ay primi öderler. İlk 3 ay 6111 veya diğer teşvik şartlarını karşılayan çalışanınız için diğer teşvikleri kullanabilir, üçüncü aydan sonra SGK 27103 teşvik kapsamına geçebilirsiniz.

27103 teşvik ile ortalama çalışan sayısını nasıl elde edeceğimizden kısaca bahsedelim. 27103/4447 sayılı Kanun için, bir önceki yıldaki toplam çalışan sayısını 12'ye böldünüz. Diyelim ki 2019'da 48 çalışanınız var. Bu durumda ortalama çalışan sayısı 48/12 = 4 olacaktır. Bu durumda 2020 yılında 27.103'e çıkacak olan bu işyeri sayısı 4 olacaktır. 4 veya daha fazla çalışan varsa bu teşviki kullanabilirsiniz.

27103/4447 19. Madde kapsamında işe aldığınız çalışanların teşviklerden yararlanabilmeleri için 7103 sayılı Kanunla SGK teşvikleri verilenler dışında en az 4 çalışan bulunması ve 23103 sayılı Kanuna uygun olması gerekmektedir.

6111 Teşvik Nedir?

4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10'uncu madde kapsamında işverenlere sağlanan sigorta primi teşviklerinden biridir. Bu teşvikten yararlanmak için;

Özel sektörden işveren olmak,

Katkı paylarından önceki borçlanmadan kaçınmak ve düzenli katkı payları ödemek gerekir.

Sigortalı için aranan şartlardan biri de çalışan işçinin bu teşvikten daha önce yararlanmamış olması ve son 6 aydır sigortalı olmamasıdır.

6111’den 27103’e Geçiş Nasıl Yapılır?

İşverenler, teşvik şartlarını karşılayan çalışanları farklı dönemlerde farklı şekillerde bilgilendirebilir. Bunun için teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için teşvik tedbirlerinin süre sınırı içinde olması ve elbette 27103 teşvik şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle ilk kez kayıt yaptıran işyerlerinde ilk 3 ayda 27103 teşvik verilemediği için 6111 şartını sağlayan çalışanların ilk 3 ayında işverenler bu teşvikten yararlanabiliyor.

27103’ten 6111’e Geçiş Nasıl Yapılır?

6111'den 27103'e geçişte yukarıda açıklanan tüm hükümler de geçerlidir. Koşullar karşılanırsa ve geri ödeme süresi içindeyse, tanımlamayı tamamlayarak geçişi yapabilirsiniz.