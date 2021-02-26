27 Şubat Başak Dolunayının burçlara etkisi nasıl olacak?

Şubat ayına girmemizle Merkür retrosunun da bitmesiyle girişim ve planlar hızlanmakta ve daha sağlıklı iletişimler kurulmaktadır. Başak burcunda cumartesi günü meydana gelecek olan Dolunay ile işlere dört elle sarılabilir, bulunduğunuz ortamı temizleme ve düzenleme ihtiyaçları duyulabilir.

22 ve 28 Şubat tarihleri arası haftalık burç yorumları

Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar için haftalık burç yorumu

Koç burçları Merkür retrosunun bitmesiyle derin bir nefes alırken, para konusunda yaşanılan aksilikler ise sona ermekte ve kariyerinizde önünü daha net görebilmektedirler. Merkür retrosunun bitmesi ile aksaklıklar son bulurken Başak burcunda oluşacak Dolunay ile işleriniz hızlanabilir, iş ve eğitim konusunda ise yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz bu yüzden yeni bir işe başlamak isteyen Koç burçları için bu hafta tam zamanıdır.

Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar için haftalık burç yorumu

Boğa burçları çok şanslı etkiler bulunduran bir haftaya girmektedirler. Yaşama karşı duyduğunuz memnuniyetsizlik Merkür retrosunun bitmesi ile biterken içinizde biriken sinir yerini çalışma azmine bırakmaktadır. 2021 yılında hayattan istedikleri konusunda daha net olabilecek Boğa burçlarında cumartesi günü oluşacak Dolunay ile romantizm duyguları artabilir ve çocuklar ile ilgili konular gündeme gelebilir.

İkizler burcu ve yükselen burcu İkizler olanlar için haftalık burç yorumu

Uzun süredir hayalini kurduğu ama cesaret edemediğiniz olaylara karşı tutumlarının değişeceği ve sürpriz kararlar alan İkizler burcu Merkür retrosunun sona ermesiyle uzun vadeli planlar yapabilirler. Kariyer ve eğitim konusunda da yeni bir döneme giren İkizler burçları Dolunay ile birlikte hayatlarından fazlalıkları çıkarabilir ve düzene girebilirler.

Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar için haftalık burç yorumu

Yengeç burçları Merkür retrosunun sona ermesiyle hayatlarında daha rahat bir dönem girerken para konusunda sevindirici gelişmeler yaşayabilirler. Ya büyük bir başarı elde ederek para kazanır ya da yakınlarından maddi destek görebilirler. Yengeç burçları kimseyi kıramaz ve hayır demeye çekinirken insan ilişkilerinde fazlalıklardan kurtulmaktadırlar. İstedikleri konusunda daha net olacak olan Yengeç burçları hayatlarında olmasını istemedikleri insanlar ile aralarında mesafe koymaktadırlar.

Aslan burcu ve yükselen burcu Aslan olanlar için haftalık burç yorumu

Merkür retrosunun bitmesi ile kendilerini daha enerjik ve kararlı hisseden Aslan burçlarının yorgun hissetmeleri ve çalışmak istemedikleri zamanlar geride kaldı. Fikir ve düşünceleri ile başkalarını etkileme potansiyeli bulunan Aslan burçları bu fırsatları kariyer hayatlarında kullanırlarsa hedeflerini hayata geçirebilirler. İlişkiler konusunda ise oldukça şanslı olan Aslan burçları var olan ilişkilerinde yakınlık ve sevgileri artmaktadır. Yalnız olan Aslan burçları ise yeni insanlarla tanışabilirler ama kıskançlıklarının esiri olmamalı ve karşılarındakini sıkacak kadar sorgulamamalılardır.

Başak burcu ve yükselen burcu Başak olanlar için haftalık burç yorumu

Merkür retrosunun bitmesi ile çabalarının karşılığını bulmaya başlarken sıkıntıları çözümlenen Başak burçlarının bir süredir tıkanık şekilde bekleyen ve yavaş ilerleyen ilişkileri sonuçlanacaktır. Hafta sonu Başak burcunda oluşacak Dolunay ile titiz tutumları ve çalışkanlıkları sayesinde güzel iş teklifleri ve anlaşmalar gündemlerini meşgul ederken, işlerini büyütme ve mevkice kendilerinde yüksek insanlarla tanışmaları mümkün olacaktır. İlişkilerinde sevgi ve tutkunun hâkim olduğu Başak burçları diyette ve sporda daha kararlı olabilirler.

Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar için haftalık burç yorumu

Merkür retrosunun bitmesi ile hayatlarında ki kaosun yavaş yavaş azalacağı Terazi burçlarında bu hafta yaşamlarını düzene sokacak girişimlerde bulunabilirler. Çalışanlar iş değişikliğine gidebilir ve teklifler alabilirler. Bu hafta meydana gelecek olan Dolunay ile iç seslerini dinleyerek ruhlarını dinlendirmek isterler. Terazi burçları aşk konusunda ise kıskançlıklarına hâkim olmalı ve sevdiklerine mesafe tanımalılardır.

Akrep burcu ve yükselen burcu Akrep olanlar için haftalık burç yorumu

Akrep burçlarının sağlıkları yerine gelirken enerjik bir haftaya giriyorlar. Merkür retrosunun bitmesi ile özellikle ev ortamında yaşadıkları gerginlikler yerini kahkaha ve güzelliklere bırakmaktadır. Akrep burçları aşk konusunda biraz hayalci olabilir, sevdiği kişilere daha yakın olmak isteyebilirler.

Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar için haftalık burç yorumu

Merkür retrosunun bitmesiyle iletişim konusunda yaşanılan zorlanma ve tıkanmaların biteceği Yay burçları rahat bir nefes alacaktır. Aşk hayatlarında partnerleri ile daha iyi anlaşacak olan Yay burçları ilişkilerinde nişan evlilik gibi ciddi kararlar alabilirler. Bu hafta meydana gelecek Dolunay ile birlikte Yay burçları kariyer ve eğitimde isteklerini daha net belirleyebilirler.

Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar için haftalık burç yorumu

Kariyer ve finansal konuların ön planda olacağı bir haftaya girecek olan Oğlak burçları, Merkür retrosunun bitmesiyle son 3 haftadır tıkandıkları ve bekledikleri haberler varsa bu konularda müjdeli haberler alabilirler. Aşk ve ilişkilerde de keyifli bir sürece giren Oğlak burçları hafta sonundan itibaren partnerleri ile yakınlaşabilir, ciddi adımlar atabilirler. Yalnızlar ise yeni bir ilişkiye adım atabilirler.

Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar için haftalık burç yorumu

Sözlerini başkasından esirgemeyen ve kafasına koyduğunu hızlı bir şekilde hayata geçiren Kova burçlarının haftası bir hayli hareketli geçmektedir. Merkür retrosunun bitişiyle cesur kararlar alabilen, hedeflerinize ulaşmaya çalışırken gözü kara olabilen Kova burçları hedeflerine riskli yollardan ulaşabilirler. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmalarında fayda vardır. Aşk ve ilişkilerde düşüncelerini net bir biçimde karşısındakine iletebilen Kova burçları sağlıkta düzenli beslenme ve spora ağırlık verebilirler.

Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar için haftalık burç yorumu

Balıklar yeni haftada Venüs burcuna geçmektedir. Bu gökyüzü hareketiyle beraber Balık burçlarında dış görünüşünü değiştirmek isteyenler, cilt bakımı yapabilir, spor ve diyete başlayabilirler. Pozitif yaklaşımı ve dış görünüşündeki değişim ile başkalarının dikkatini çekecek olan Balık burçlarını Cumartesi günü meydana gelecek Dolunay, özel hayatınızı etkisi altına alacaktır.

