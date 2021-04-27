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27 Nisan vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tam kapanma öncesinde 27 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 43 bini aşkın vaka tespit edilirken, 346 kişi hayatını kaybetti.

27 Nisan 2021 Salı 21:27
27 Nisan vaka tablosu açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı kısmi kapanmanın son günlerinde 27 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı.

VAKA SAYISI 43 BİNİ GEÇTİ

Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre son 24 saat içinde ülke genelinde 282 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 43 bin 301 kişide korona virüs vakası tespit edildi.,

2 BİN 703 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Korona virüs vakası tespit edilen 2 bin 703 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 39 BİNİ AŞTI

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 346 oldu ve toplam can kaybımız 39 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

27 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU




Son Güncelleme: 27.04.2021 21:27
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27 Nisan Vaka TablosuKorona Virüs Vaka Tablosu
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