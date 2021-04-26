27 Nisan akrep dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek?

Akrep Dolunayı 27 Nisan 06.31’de gerçekleşecek. Bu durumun birçok alana etkisi olacak. Sağlık alanında, ekonomik alanda, kişisel alanda ve özel hayatta etkileri görülecek. Peki bu dönemde hangi burçlar en çok etkilenecek? Hangi burçlar şanslı olacak? Hangi burçlar hafif atlatacak? Soruların yanıtını arayanlar haberimizi okuyabilir.

27 Nisan Akrep burcunda dolunay ve etkileri

Gökyüzünde ateş elementinin olmamasının yanı sıra Güneş, Uranüs, Venüs, Merkür Boğa burcunda olacak. Bunun yanı sıra toprak elementi çok yüksek. Genelde bireysel olarak herkes dik başlı, inatçı, geleneksel ve esnek olmadığı bir ruh hali içinde olacak. Bunun yanı sır bazı ilişkilerde buzlar eriyebilir ve iyileşmeler olabilir.

Covid-19 sayıları nasıl olacak?

Nu dolunay sağlık alanına damga vuracak gibi. Çünkü anın haritasında 6.ev’de gerçekleşecek ve Covid vaka sayıları Mayısıs’ın ikinci haftasına kadar oldukça yükselecek. Hatta 23-27 Nisan tarihleri arasında bayram sonrasına kadar tam kapanmaya gitme ihtimali de olabilir.

Dolunay, ülkemizin beşinci evinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda sosyal yaşamda kısıtlama daha da artacak. Bunun yanı sıra dolunay, Türkiye’nin tam güneşi üzerinde olacak.

Bu dolunayda sanat ve sanatçılarla alakalı iyi ve başarılı bir dönem başlayacak. Lakin Dolunay haftasında sanatçıları ilgilendiren üzücü bası olaylar olabilir.

Kripto paralar ve borsa

Bunların yanı sıra kamusal alanlarda, belediyelerde veya bu kurumlarda çalışanlarla ilgili bir takım olaylar belki de skandal yaratacak haberler gündeme gelebilir.

Uranüs ve Venüs’ün yaklaşması, Satün’ün Türkiye’nin 8.evinden geçiyor olması ekonomik alanda sıkıntılar içine gireceğimizi gösteriyor. Özellikle de kripto para ve borsada iniş çıkışlar sarsıntı yaratabilir.

Bu dönemde borçlanmamaya ve kredi almamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bunların yanı sıra Uranüs ve Venüs’ün Boğa burcundaki yakınlaşması depremlere neden olabilir.

Uranüs’ün ve Güneş’in 12. ev alanında olmaları kapalı alanlarda sorunlar olabileceğini, hastanelerde ve sağlık çalışanların ile alakalı bir takım sıkıntıların olabileceğini düşünüyoruz.

Bu dönemin kişisel etkileri ise en başta arkanızda dönen dolaplara karşı gözünüz açılabilir ve her şey ortaya çıkabilir. Bilinçaltınızdakileri ortaya çıkarmalı ve psikolojik olarak rahatlamaya çalışmalısınız. Akrep burcunun sezgilerimizi güçlendirme ve değişim dönüşüm enerjisiyle de yüklerimizden kurtulacak ve enerjimizi yenileyeceğiz.

Akrep dolunayından hangi burçlar etkilenecek?

Bu Dolunaydan en fazla Boğa, Kova, Akrep ve Aslan burcu sahipleri etkilenecek. Bunun yanı sıra Yengeç, Balık, Oğlak, Başak burçları Dolunayın şanslıları arasında yer alacak. Koç, Terazi, İkizler, Yay burçları ise hafif etkiler görecek.