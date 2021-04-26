İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

27 Nisan akrep dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek?

27 Nisan sabah 06:31’de Akrep burcunun 7 derecesinde Dolunay gerçekleşecek! 2021’in ilk çeyreğinin en güçlü göksel olaylarından birisi olacak diyebiliriz. İşte konuya ilişkin detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:13
27 Nisan akrep dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek?
Takip Et:

Akrep Dolunayı 27 Nisan 06.31’de gerçekleşecek. Bu durumun birçok alana etkisi olacak. Sağlık alanında, ekonomik alanda, kişisel alanda ve özel hayatta etkileri görülecek. Peki bu dönemde hangi burçlar en çok etkilenecek? Hangi burçlar şanslı olacak? Hangi burçlar hafif atlatacak? Soruların yanıtını arayanlar haberimizi okuyabilir.

27 Nisan Akrep burcunda dolunay ve etkileri

Gökyüzünde ateş elementinin olmamasının yanı sıra Güneş, Uranüs, Venüs, Merkür Boğa burcunda olacak. Bunun yanı sıra toprak elementi çok yüksek. Genelde bireysel olarak herkes dik başlı, inatçı, geleneksel ve esnek olmadığı bir ruh hali içinde olacak. Bunun yanı sır bazı ilişkilerde buzlar eriyebilir ve iyileşmeler olabilir.

Covid-19 sayıları nasıl olacak?

Nu dolunay sağlık alanına damga vuracak gibi. Çünkü anın haritasında 6.ev’de gerçekleşecek ve Covid vaka sayıları Mayısıs’ın ikinci haftasına kadar oldukça yükselecek. Hatta 23-27 Nisan tarihleri arasında bayram sonrasına kadar tam kapanmaya gitme ihtimali de olabilir.

Dolunay, ülkemizin beşinci evinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda sosyal yaşamda kısıtlama daha da artacak. Bunun yanı sıra dolunay, Türkiye’nin tam güneşi üzerinde olacak.

Bu dolunayda sanat ve sanatçılarla alakalı iyi ve başarılı bir dönem başlayacak. Lakin Dolunay haftasında sanatçıları ilgilendiren üzücü bası olaylar olabilir.

Bunların yanı sıra kamusal alanlarda, belediyelerde veya bu kurumlarda çalışanlarla ilgili bir takım olaylar belki de skandal yaratacak haberler gündeme gelebilir.

Kripto paralar ve borsa

Uranüs ve Venüs’ün yaklaşması, Satün’ün Türkiye’nin 8.evinden geçiyor olması ekonomik alanda sıkıntılar içine gireceğimizi gösteriyor. Özellikle de kripto para ve borsada iniş çıkışlar sarsıntı yaratabilir.

Bu dönemde borçlanmamaya ve kredi almamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bunların yanı sıra Uranüs ve Venüs’ün Boğa burcundaki yakınlaşması depremlere neden olabilir.

Uranüs’ün ve Güneş’in 12. ev alanında olmaları kapalı alanlarda sorunlar olabileceğini, hastanelerde ve sağlık çalışanların ile alakalı bir takım sıkıntıların olabileceğini düşünüyoruz.

Bu dönemin kişisel etkileri ise en başta arkanızda dönen dolaplara karşı gözünüz açılabilir ve her şey ortaya çıkabilir. Bilinçaltınızdakileri ortaya çıkarmalı ve psikolojik olarak rahatlamaya çalışmalısınız. Akrep burcunun sezgilerimizi güçlendirme ve değişim dönüşüm enerjisiyle de yüklerimizden kurtulacak ve enerjimizi yenileyeceğiz.

Akrep dolunayından hangi burçlar etkilenecek?

Bu Dolunaydan en fazla Boğa, Kova, Akrep ve Aslan burcu sahipleri etkilenecek. Bunun yanı sıra Yengeç, Balık, Oğlak, Başak burçları Dolunayın şanslıları arasında yer alacak. Koç, Terazi, İkizler, Yay burçları ise hafif etkiler görecek.




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkrepDolunayıBurçlar27Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati
2021 Anneler Günü ne zamandır? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
2021 Anneler Günü ne zamandır? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Popüler Haberler

27 Nisan akrep dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek?
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Konut fiyatları en çok artan İstanbul ilçeleri hangileri?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
Oscar 2021 Kırmızı halıda hangi kıyafetler giyildi? Ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri
Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri neler?
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Hasta kabul sekreterliği maaşı ne kadardır? Hasta kabul sekreterliği ne iş yapar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler
2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği nasıl tutulur?
Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri
KADES nedir? KADES telefona nasıl indirilir? KADES aktif etme ve indirme
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.