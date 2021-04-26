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27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi

26 Nisan gecesi gerçekleşecek olan Pembe Ay, astroloji dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Burç okuyucuları 27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek ve Pembe Ay’ın burçlara nasıl bir etki yapacağını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:01
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
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27 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Pembe Ay astroloji dünyası tarafından da merakla takip ediliyor. Astrologlar Pembe Ay’ın burçları birçok konuda etkileyeceğini söylüyor.

27 Nisan dolunayın Akrep burcuna etkisi

Gökyüzünde hiçbir ateş burcunun olmayacağı bugünde Güneş, Uranüs, Venüs ve Merkür Boğa burcunu etkileyecek. Toprak elementlerinin yüksek olması ise bireysel olarak 27 Nisan tarihinde birçok kişi inatlarına yenik düşecek. Dolunayın bu bakımdan etkileri çok sert olabilir.

Akrep dolunayı hangi burçları etkileyecek

Dolunay zamanında en çok Boğa, Akrep ve Aslan burçlarının etkilendiği biliniyor. Bu burçlar patlamak üzere şekilde olurken, Yengeç, Balık, Oğlak ve Başak burçları dolunayda şanslarının döndüğünü görecek. Terazi, İkizler ve Yay burçları ise dolunayı çok az hissedecek.

Pembe Ay nedir, anlamı ne?

Pembe Ay aslında Süper Ay’dır. Süper Ay, Ay’ın yörüngesinin Dünya’ya en yakında konumda olduğu dönemde görülür. Bu dönemde Ay normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünecektir. Bu nedenle Süper Ay olayına Pembe Ay’da denmektedir.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Pembe AySüper AyBurç
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