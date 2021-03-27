27 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı 27 Mart tarihli korona virüs vaka sayısını az önce açıkladı.

VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışın devam etmesi dikkat çekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 223 bini aşkı kişiye korona virüs testi yapıldı ve 30 bin 21 kişide vaka tespit edildi.

Korona virüs hastalığına yakalanan bin 281 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 151 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 30 bin 923 olarak kayıtlara geçti

Son açıklanan resmi rakamlar göre bugüne kadar yapılan korona virüs testi sayısı 37 milyon 657 bini geçerken, 3 milyon 179 bini aşkın vaka tespit edildi.