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27 Kasım Cuma tüm yurtta hava nasıl olacak? Yağış var mı?

Yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumunda ülke geneli havalar nasıl seyredecektir? Pek çok vatandaşımız Cuma gününde havaların nasıl olacağını merak etmektedir.

27 Kasım 2020 Cuma 03:59
27 Kasım Cuma tüm yurtta hava nasıl olacak? Yağış var mı?
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Cuma günü yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen açıklamalar nasıldır? Birçok kişi Cuma günü hava durumunun nasıl olacağını merak etmektedir.


Cuma Günü Hava Durumu!

Cuma günü yurt geneli yağış beklenmemektedir. Marmara bölgesinin güney tarafı, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sis etkisini gösterebilir. Yurdun geri kalan bölgelerinde genel olarak parçalı bulutlu bir hava hâkim olacaktır. Sıcaklık Marmara bölgesinde 14-17 derece, Doğu Anadolu bölgesindeyse 5-9 derece arasında seyredecek. Denizlerde ser rüzgar olmamakla beraber genel olarak orta kuvvet ve biraz daha yumuşak esecektir.



Son Güncelleme: 27.11.2020 03:59
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Anahtar Kelimeler:
CumaGünüHavaDurumu
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