27 Kasım Cuma sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Artan koronavirüs vakalarına karşın alınan yeni kısıtlamalar kapsamında geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar geçen hafta Cuma akşamı başlayan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmadığını merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bilindiği gibi hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında kalan sürede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

27 Kasım bugün yasak var mı?

Geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı bir sonraki karara dek uygulanacak. Bu kapsamda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20:00’den sonra başlıyor. Bugün yasak bulunmuyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hafta içi veya sonu fark etmeksizin 20 yaş atında olan kişiler saat 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkarken 65 yaş üstü kişilerde 10:00 ile 13:00 arasında sokağa çıkabilecek.