27 Kasım akşamı yasak var mı, 8'den sonra dışarı çıkılır mı?

Hafta sonları bulunan sokağa çıkma yasağının Cuma akşamından başlayıp başlamadığı vatandaşların kafasını karıştırıyor. 27 Kasım 2020 Cuma günü akşam yasağın başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Hafta sonu yasağı Cumartesi günü saat 20.00’da başlıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 10.00 ve akşam saat 20.00 saatleri dışında bulunuyor. Vatandaşlar Cumartesi saat 20.00’den sonra dışarı çıkamıyor. Pazar günü ise 10.00 ile 20.00 arasında yine sokağa çıkılabiliyor ve 20.00’dan sonra Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar yasak bulunuyor.

Yani Cuma akşamı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

15 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?

Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar ile sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı yeni kararlar uygulanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kısıtlamalar getirilip getirilmeyeceği ile ilgili eğer tedbirlere uyulmaz ve vaka oranlarında düşüş yaşanmaz ise daha zorlayıcı yasaklar gelebileceğini açıkladı.