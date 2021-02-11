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27. dönem POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman?

27.dönem POMEM alımları için başvurular 8-21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Başvurularını tamamlayan kişiler, tabi tutulacakları sınav tarihlerini, ve ön sağlık kontrolünün ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Tüm detaylar haberimizde..

11 Şubat 2021 Perşembe 15:33
27. dönem POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman?
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Önlisans ve lisans mezunu olan kişilerin başvurabildiği 27.dönem POMEM alımlarında,toplam 8 bin polis alımı yapılacak. 8-21 Aralık tarihlerinde başvurular tamamlandı.

POMEM alımlarında ilk aşama olarak ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları olacak. İlk aşamayı başarılı olarak tamamlayamayan kişiler diğer aşamalara hak kazanamayacak. 

GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Giriş belgesi şu anda yayınlanmadı. Ön sağlık kontrolünden hemen önce giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyor. 

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ TARİHLERİ

15 Şubat 2021 tarihinde ön sağlık kontrolü başlanacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinden yayınlanacak.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

27. Dönem POMEM adayları, sınavlara girmeden önce ön sağlık aşamasından geçmek zorundadırlar. Ön sağlık komisyonu tarafından sağlık kontrolüne giren adaylar, herhangi bir sorun bulunmadığı sürece diğer aşamaya geçebilmektedirler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Bir önceki aşamadan polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olur kararı çıkan kişiler bu aşamayı da geçmek mecburiyetindedirler. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu kişinin, bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere, kişiyi uygulamalı sınava alırlar. 

Bu sınava uygun giyilen spor kıyafetleri ve ayakkabıları, adaylar için kolaylık sağlayacaktır. Parkur ve talimata tabi tutulacak olan adaylar, bu aşamayı geçtikten sonra diğer aşamaya geçebileceklerdir. 

MÜLAKAT SINAVI

Bir önceki aşamada başarılı olan kişilerin tabi tutulacağı ilk aşamanın son sınavıdır. 

Soruların bulunduğu kartlardan adayın bir tane çekmesi ve bu sorunun cevabını söylemesi istenir. Düşünmesi için belirli bir süre tanınır. Bu sorunun yanında komisyon, farklı sorular da sorabilmektedir. 

Bu sınavda komisyon adayın, konu hakkındaki bilgi düzeyine, özgüvenine ,ifade etme yeteneğine, beden dilini kullanmasına ve kendinden istenileni kavramasına bakmaktadır. 

Her bir kritere 20 puan üzerinden puan verilmektedir. Adayın en az 70 puan alması gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 15:33
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