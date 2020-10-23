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27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?

KPSS lisans neticelerinin açıklanmasıyla eş güdümlü milyonlarca kişi 27. dönem POMEM müracaat tarihlerinin açıklanıp izah etmediğini incelemeye başladı. Polis alımlarına dair son dk gelişmeleri belirlendi.

23 Ekim 2020 Cuma 13:09
27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?
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KPSS neticelerinin açıklanmasıyla kolluk kuvvetleri olmak isteyen binlerce kişi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyurulara kilitlendi. Polis olma hayali kuran birçok kişi şimdilerde 27. dönem POMEM müracaat takvimini incelemeye başladı.

27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?

27. dönem POMEM müracaat takvimi tam olarak belli olmadı. KPSS önlisans neticelerinin açıklanmasıyla beraber POMEM müracaatlarının izah etmesi bekleniyor.

POMEM müracaat kuralları nelerdir?

POMEM müracaatında bulunabilmek için;

T. C. yurttaşı olmanız,


Önlisans ya da lisans mezunu olmanız,

KPSS’de işaret edilen kuralları taşımanız,

18 yaşını bitirip 30 yaşından gün almamış olmanız,

Silah taşıma ve silahlı vazife yapmaya adli engelinizin olmaması,

Kasten işlenen bir suçtan bir sene ya da daha fazla zaman hapis cezası almamış olmanız,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmanız gereklidir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:09
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Anahtar Kelimeler:
Pomem27. Dönem POMEM Başvurusu
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