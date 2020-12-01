27. dönem POMEM başvuruları tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne 8 bin öğrenci alımı yapılmasına ilişkin ön başvuruların 8 – 21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak yapılacağını açıkladı.

EGM’nin yazılı açıklamasına göre POMEM önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını ilerleyen günlerde kabul edecek. 27. dönem POMEM’lere YÖK’ün denklik kabul ettiği yurt dışı yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören adaylar da başvurabilecek.

POMEM başvuru tarihi

POMEM başvuru şartları

POMEM ön başvuruları 8 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında ‘ www.pa.edu.tr ’ adresinden online olarak yapılacak.

1 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihte doğan adayların başvurabileceğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

Lisans mezunları için 2019 veya 2020 KPSS’den P3 türünden en az 60 puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklardan 2019 veya 2020 KPSS’den KPSS P3 puan türünden en az 48 puan, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93 puan türünden en az 65; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından 2020 KPSS P93 puan türünden en az 52 ve üzeri puan alması şartı aranmaktadır.