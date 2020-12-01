27. dönem POMEM 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak?

27.Dönem POMEM Polis Alımı duyuruları yapıldı. Buna göre 8 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlardan 6400 Lisans 1600 Önlisans eğitimini tamamlamış, lisans için 960 kadın ve 5440 erkek, önlisans için ise 240 kadın ve 1360 erkek polis adayı alınacak.

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurulara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

POMEM Başvuru Şartları Neler?

T.C vatandaşı olmak,

KPSS P3 puan türünde gerekli puanı almış olmak (60-65)

Önlisans ya da lisans kurumlarından mezun olmuş olmak

Şehit ya da gazi yakınlarından adayların belirlenen puanın %80’ini almak (48-52)

Erkekler için en az 1.67 kadınlar için 1.64 boya sahip olmak

Vücut kitle indeksinin 18-27 arasında olması

Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

30 yaşından küçük olmak,

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan herhangi birisini işlememiş olmak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

Polis Eğitim Kurumlarından çıkarılmamış olamamak

Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüyor olmak

Başvuruyu sadece lisans ve ön lisans mezunları yapabilmektedir.