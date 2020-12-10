27. Dönem EGM PA ile POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? POMEM polis alımı başvuru tarihleri

EGM 8 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. 8 bin polis alımları ön başvuruları başladı. 27. Dönem POMEM başvuruları yoğun ilgi görürken adaylar başvuru detaylarını araştırıyor.

Polis Akademisi tarafından açılan alımlarda lisans ve ön lisans mezunlarından olmak üzere toplam 8 bin alım yapılacak. Alımlarda 6 bin 400 lisans mezunu ve 1.600 ön lisans mezunu şeklinde olacak. Başvurular Polis Akademisi sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

2POMEM polislik başvuruları hakkında

Yayınlanan polis alımı için ön başvurular 8 Aralık tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 21 Aralık 2020 olarak belirtildi. 27. Dönem POMEM başvurusu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.pa.edu.tr/27-donem-pomem-basvurulari-acilmistir!-duyurular.html

POMEM başvurularında adaylardan KPSS puan şartı istenmektedir. Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 puan almaları gerekmektedir. KPSS puan şartının yanı sıra Polis Akademisi tarafından yayınlanan özel şartlara da uygun olunması gerekmektedir. POMEM başvuru şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/Son%20basvuru%20k%C4%B1lavuzu.pdf