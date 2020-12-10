27. Dönem EGM PA ile POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? POMEM polis alımı başvuru tarihleri

EGM 8 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. 8 bin polis alımları ön başvuruları başladı. 27. Dönem POMEM başvuruları yoğun ilgi görürken adaylar başvuru detaylarını araştırıyor.
Polis Akademisi tarafından açılan alımlarda lisans ve ön lisans mezunlarından olmak üzere toplam 8 bin alım yapılacak. Alımlarda 6 bin 400 lisans mezunu ve 1.600 ön lisans mezunu şeklinde olacak. Başvurular Polis Akademisi sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak gerçekleştiriliyor.
2POMEM polislik başvuruları hakkında
https://www.pa.edu.tr/27-donem-pomem-basvurulari-acilmistir!-duyurular.html
POMEM başvurularında adaylardan KPSS puan şartı istenmektedir. Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 puan almaları gerekmektedir. KPSS puan şartının yanı sıra Polis Akademisi tarafından yayınlanan özel şartlara da uygun olunması gerekmektedir. POMEM başvuru şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/Son%20basvuru%20k%C4%B1lavuzu.pdf