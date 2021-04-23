263 adet tarihi eser İzmir'de ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Polis ekiplerine bir adres için gelen ihbarda ekipler hareket geçti. Tarihi eserlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler 22 Nisan tarihinde Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait oldukları tespit edilen 237 adet gümüş ve bronz sikke, 16 adet obje, 3 adet ok ucu, 5 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet siyah renkli taş parçası olmak üzere toplamda 263 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde kaçakçılık ile ilgisi bulunan2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler götürüldükleri emniyette sorgulamaları devam ediyor.

Öte yandan olayın gerçekleştiği günün önemine vurgu yapılmak üzere ele geçirilen tarihi eserler ile 23 Nisan yazan polis ekipleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na atıfta bulundular.