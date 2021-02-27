İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Türkiye'nin en çok kazandıran çekilişlerinden olan Milli Piyango On Numara çekilişi ne zaman çekildi? İşte tüm sonuçlar...

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:28
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Takip Et:

Milli Piyango tarafından her yıl ve her hafta düzenli çekilen On Numara çekilişi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Çekiliş sonucunda hayallerini süsleyen hayatlarını idame etmek isteyenler  bu çekişi merak ediyor ve kendilerine çıkmasını temenni ediyor.

On Numara çekiliş sonucunda ikramiyeler vatandaşlara hemen dağıtılmaya başlandı. Kazanılan miktar Milli Piyangpu'nun resmi intenet sitesinde yayınlanıyor. Çekiliş numaraları ve çekiliş videosu da siteye yükleniyor.

Bu hafta da büyük bir heyacana neden olan çekilişte kim ne kadar kazandı, ikramiye kaça bölünü tüm detaylar veriler halinde payalaşılıyor.

Kolonu iki Türk lirası olan On Numara çekilişi seksek rakamdan on tane kafanıza göre rakam seçip oyanayabiliyorsunuz. Artık online da oynanan oyuna her geçen gün rağbet artıyor. Artan ilgi nedeni ile insanlar bu oynun kurallarını da yerine getirerek on tane rakamı işaretleyip çekilişe katılıyorlar.

19 Şubat 2021 On Numara Sonuçları İçin Tıklayınız

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
On NumaraMilli Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?

Popüler Haberler

26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi Kamuran (Nihan Durukan Yapıcı) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Çukur dizisi Kutay kimdir? Gerçek adı nedir? Lorin Merhart hakkında bilgiler
Rüyada şadırvan görmek ne demektir? Rüyada şadırvan görmenin anlamı ve tabiri
Kuşburnunun sağlığa faydaları nelerdir? Kuşburnu faydaları ve besin değerleri
Asem Nedir? ASEM'e kimler katılabilir? ASEM'in görevi ve amacı nedir?
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecem Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.