26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından her yıl ve her hafta düzenli çekilen On Numara çekilişi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Çekiliş sonucunda hayallerini süsleyen hayatlarını idame etmek isteyenler bu çekişi merak ediyor ve kendilerine çıkmasını temenni ediyor.

On Numara çekiliş sonucunda ikramiyeler vatandaşlara hemen dağıtılmaya başlandı. Kazanılan miktar Milli Piyangpu'nun resmi intenet sitesinde yayınlanıyor. Çekiliş numaraları ve çekiliş videosu da siteye yükleniyor.

Bu hafta da büyük bir heyacana neden olan çekilişte kim ne kadar kazandı, ikramiye kaça bölünü tüm detaylar veriler halinde payalaşılıyor.

Kolonu iki Türk lirası olan On Numara çekilişi seksek rakamdan on tane kafanıza göre rakam seçip oyanayabiliyorsunuz. Artık online da oynanan oyuna her geçen gün rağbet artıyor. Artan ilgi nedeni ile insanlar bu oynun kurallarını da yerine getirerek on tane rakamı işaretleyip çekilişe katılıyorlar.

19 Şubat 2021 On Numara Sonuçları İçin Tıklayınız