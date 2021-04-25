26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları

Koç Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumları

Önündeki yol görünüyor, fakat kayalar ile engellerden kurtulmuş değil. Neyse ki Koç, sen iyi bir tırmanıcısın.

Hafta, 25 Nisan Pazar günü Merkür’ün Boğa Burcundaki Venüs’le para ve maddi eşyaların evlerinizde kavuşmasıyla başlıyor. Merkür, Kova burcundaki Satün ile kare yapıyor. Neyi tekrardan kullanabileceğinize ya da başka bir amaç ile kullanabileceğinize bakıp bugün kendinizi tutumlu hissedebilirsiniz. Ceketinizdeki bir deliği sanatsal olarak onarmak, artıklardan bir gurme yemek yapmak ya da hurda ahşaptan güzel bir şey yapmak bu yönü ile uyumludur. Ve bu , özellikle güzel ya da yaratıcı bir şekilde, sahip olduklarınız ile daha çoğunu yapmanız için size ilham olabilir.

27 Nisan Salı günü, başkalarından gelen kaynaklardan dolayı evinizde bir dolunay var, yatırımlar ya da düşük faizi olan krediler yolu ile kazanç sağlama fırsatlarınızı aydınlatıyor. Gelecek 2 hafta içerisinde, evinizi tekrardan finanse etme ya da bir miktar fatura konsolidasyonu yapma fırsatı elde edeceksiniz. Deneyimi olan yatırımcılar ile işbirliği yapmayı, örgün eğitim kursları sayesinde sırlara yatırım yapmayı öğrenmeyi ya da bir mentorluk programında kullanmayı düşünmeniz gerekiyor.

Boğa Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumları

Hafta, 25 Nisan Pazar günü, kendi Boğa burcunuzda Merkür’le başlayan ve güven ile sınır dışı etme evinizde Venüs’le bir kavuşum meydana getiren bir çift veçhe ile başlıyor. Aynı anda Merkür, Kova burcundaki Satün’le itibar ve sosyal konum evinizde bir kare yapar. Bu kombinasyon, kendinizi yaratıcı bir projeye vermeniz açısından size ilham olabilir. Bu, işiniz adına yaptığınız bir şey ya da bir gün iç yaşamınız ile kimliğinize hitap eden bir dövme haline getireceğiniz bir grafik tasarım olabilir.

27 Nisan Salı günü, Akrep burcunda ilişkiler hanenizi aydınlatan bir dolunay bulunuyor. Önümüzdeki 2 hafta süresince, sevgiliniz ile daha derin bir düzeyde iletişim kurma fırsatı yakalayacaksınız. Aşk arayışında iseniz, bu ilgi duyduğunuz biri ile sohbet edebilmek için iyi bir zaman olacak. Ne kadar e-Posta gönderdiğiniz ya da mesaj gelir gider bir önemi yok. 20 saniye sürecek bir canlı sohbet bile bu kişinin peşine düşüp düşmemeniz gerektiğini size söyleyecektir.

İkizler Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumları

Hafta, 25 Nisan Pazar günü Boğa burcunda ki Merkür’ün psişik yetenek evinizde Venüs’le kavuşum oluşturması ile başlıyor. Ayrıca, Merkür eğitim evinizde Satün’le kare açı yapıyor. Bugün sihirli çalışmalarınızın üstünde çalışmanız için muhteşem bir gün. Tarot kartları ya da Kelt Ağacı Kahini gibi bir kehanet destesi öğrenmeyi isteyebilirsiniz. Kristal ve taşlar ile çalışmayı öğrenebilirsiniz. Şarkı çanağınızı çıkartın ve sesli bir meditasyon yapmaya başlayın.

27 Nisan Salı günü Akrep burcunda, sağlıklı bedenlerden ve meşgul beyinlerden bir araya gelen evinizi aydınlatacak bir dolunay var. Önümüzde ki birkaç hafta içerisinde, kişisel bakımın nasıl yapılacağı ile ilgili pek çok güzel fikir edinebilirsiniz. Zumba’yı oturma odanıza alabilir ya da balkononuzdagüneş selamı yapabilirsiniz.

Yengeç Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumları

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcundaki Merkür’ün toplum ile organizasyon evinizdeki Venüs’le kavuşmasıyla beraber başlıyor. Ayrıca, Merkür finansal kazançlar evinizde Kova burcunda kare bir Satün yapar. Bir ağ grubu ya da topluluk organizasyonuna katılarak arkadaş sayınızı artırabilirsiniz. Faydaların yer burası. Bir hayır kurumuyla çalışırken ya da yerel yürüyüş kulübüne katılım sağlarken etkili insanlar ile tanışma imkanı bulabilirsiniz.

27 Nisan Salı günü, romantizm ve risk alma evinizde Akrep burcunda bir dolunay bulunuyor. Önümüzde ki 2 hafta süresince, özellikle fiziksel anlamda aşkı yakalama konusunda çok fazla pozitif enerjiye sahip olacaksınız. Kalbinizin çarpmasına sebebiyet verecek bir bağlantı kurabilirsiniz. Çevrimiçi bir tanışma sitesinde tanışmış olduğunuz insanlar ile kendinize birkaç kahve randevusu ayarlayın. Veya teyzenizin size devamlı söylediği o iyi insan ile tanışın.

Aslan Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Sevgili aslan burçları, kimi zaman parladığınızda birileri sizi sahneden düşürmek için elinden geleni yapıyor. Olumsuz yorumların haftanızı mahvetmesine izin vermeyin.

Hafta 25 Nisan Pazar günü, Boğa burcundaki Merkür ün ve kariyer evinizde karizmatik Venüs’le birleşip başlıyor. Aynı anda, Merkür ilişkiler evinizde Satün’le kare açı yapıyor. Bugün hem hayranlarınızı hem de düşmanlarınızı kendinize çekebilirsiniz. Başarınızı çekemeyen bir kişi ayak parmaklarınıza basmak için uğraşabilir, fakat onlara çok rahat kenara atabilirsiniz. Bugün, yaptığınız şeye destek veren ve onlar ile işbirliği yapan kişileri bulmak için güzel bir gün. Karşılıklı olarak başarı bulabilirsiniz.

27 Nisan Salı günü, Akrep burcunda eviniz ile ailenizin evine aydınlık veren bir dolunay bulunuyor. Önümüzde ki 2 hafta süresince, akrabalar, atalar ve kişiden kişiye bir şeyler aktarımı yaparken çok fazla enerji olacak. Aslan, büyük büyükannenin değerli eşyalarının yer aldığı bir garajın olabilir ya da büyük amcanın piyanosu karşısındasın. Artık eşyalar aile üyeleri arasında aktarılabiliyor. Bugün, yalnızca bir kanepeyi hareket ettirmiyorsun, değerli aile koltuğunu taşıyorsun.

Başak Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Sevgili Başaklar, bu zamana kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri topladınız. Bu hafta bu planı uygulamanın tam zamanı.

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcunda ki Merkür’ün eğitim evinizde Venüs’e kavuşmasıyla beraber başlıyor. Ayrıca, Merkür günlük rutinleri ile alışkanlıkları olan evinizde Kova Burcunda ki Satün’le kare yapar. Okulda iseniz, bu çalışma alışkanlıklarınız ile final sınavlarınıza hazırlanmanız ile alakalı olabilir. Anlama ve hafızayı artırırken çalışma sürenizi nasıl kısaltacağınız ile ilgili video izlemeyi isteyebilirsiniz. Okulda değilseniz, ilgili olduğunuz bir konuda video kursları almayı düşünebilirsiniz. İyi konular arasında meditasyon, karışık sanat eserleri ya da muhteşem bir flört profilinin nasıl çizileceği yer alabilir.

27 Nisan Salı günü, düşünce süreci evinizde Akrep burcunda bir dolunay bulunuyor. Önümüzde ki 2 hafta içerisinde, kendinize söylediğiniz şeylere dikkat etmenizde fayda var. Başar Burcu, doğal yeteneklerinden biri neyin işe yaramadığını tanımlamak iyileştirmek için yollar bulmaktır. Elektronik tabloları daha verimli hale getirmek, evde yarı zamanlı temizlik yapma ya da sürüş esnasında en iyi rotayı bulmakta ustasınız. Fakat kendinize de fazlasıyla katkıda bulunabilirsiniz. Bugün destekleyici düşünceler ile sevgi dolu bir iç diyalog bulunuyor.

Terazi Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Sevgili Teraziler, destek artık sizin için mevcut. Risk almanın ve yaratıcılığınızı başkalarına göstermenin tam vakti.

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcunda ki Merkür’ün maddi kazanç elde ettiği evinde Venüs’le kavuşması ile başlıyor. Ayrıca, Merkür risk alma evinizde kısıtlayıcı Satün’e bir kare yapar. Borcunuz ve yatırımlarınız söz konusu olduğu zaman, bugün ciddi bir durumdasınız, esir almayın. Hedefinize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsınız. Zihniniz keskin olduğu için evrak işlerini iyice kontrol edebilirsiniz. Her sütun dengelenene dek inatla ona bağlı kalacaksınız.

27 Nisan Salı günü, Akrep’te bir dolunay var ve paranızın olduğu evinizin altını çiziyor. Önümüzde ki 2 hafta süresince, ek gelir kaynakları elde edebilir, mevcut gelirinizi artırabilir ya da biraz kar elde etmek için fazla öğeleri satışa çıkartabilirsiniz. Bu, bir garaj satışı yapmak ya da koleksiyon ürünlerini Facebook pazarına koymak için iyi bir zaman. Terazi, küçük işletmeniz yükselebilir. Veya işinizde ekstra ücretli saatler kazanabilirsiniz.

Akrep Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Bu hafta bir kişi bir aile modelinin farkına varmanız için size yardım edebilir. Akrepler, kurtulma fırsatınız var.

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcundaki Merkür’ün ilişkiler evinizde Venüs’le birleşmesi ile başlıyor. Ayrıca, Merkür, evinizde Kova burcundaki Satün’le kare yapar. Sen ve sevgilin stresli bir zaman geçiriyor olabilirsiniz. Bu, dış koşullardan kaynaklanıyor olabilir. İkiniz bir çözüm bulmak için kafa kafaya verebilirsiniz. Fikirleri geliştirmek ve ileriye dönük bir plana bakmak için kendinize zaman tanımalısınız.

27 Nisan Salı günü, kendi Akrep burcunuzda bir dolunay var. Bu, Akrepler için önemli bir dönem. Önümüzde ki 2 hafta içerisinde hayatınız ve ilişkileriniz hakkında bazı kişisel kararlar verebilirsiniz. Bu güçlendirici bir yöndür. Akrepler, artık kendi seçimlerinizi yapma yeteneğine sahipsiniz.

Yay Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Sevgili Yay’lar, aletlere ve yardıma sahipsiniz. Bu hafta, önünüzde ki tek şey kendi beyniniz.

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcunda ki Merkür’ün iş evinizde Venüs’le kavuşması ile başlıyor. Ayrıca, Merkür evrak işlerinden oluşan evinizde Satün’ü kare yapar. Bugün, bir istihdam sözleşmesini gözden geçiriyor veya bir şirketin hizmetlerine giriyor olabilirsiniz. Sözleşmede epeyce iyi hükümler var. Bununla beraber, muhtemelen 1 ya da 2 madde biraz müzakere gerektirebilir. Ve diğer tarafı değişmeye oldukça müsait bulabilirsiniz.

27 Nisan Salı günü, sezgi evinizde Akrep burcunda bir dolunay var. Bir video konferans yayınıyla bile insanların neler hissettiğini anladığınız için örümcek duyunuz bugün karıncalanmaktadır. Yüz ifadelerini ve jestleri izlerken pek bir şey yanınıza almıyor. Önümüzde ki 2 hafta süresince, sezginiz size etkileşimde bulunduğunuz insanlar hakkında çok şey anlatacak. Dikkatli olmak ve bunu çalışmak, bu gelişmiş 6. hissi, bu dolunay enerjisi geçtikten çok sonra da korumanıza yardımcı olacaktır.

Oğlak Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Oğlak’lar, eski sözün farkında olun, “balıkçılar balık tutamadıklarında ağlarını onarırlar.” Fırsatları beklerken meşgul olmalısınız.

Hafta 25 Nisan Pazar günü Boğa burcundaki Merkür’ün eğlence ve romantizm evinizde Venüs’le kavuşması ile başlıyor. Ayrıca, Merkür, maliye evinizde sorumlu Satün’e bir kare yapar. Bugün, istediğiniz deneyimleri nasıl yaşayacağınızı ve yine de bütçenizi aşmadan nasıl planlayacağınızı bulmak için ortak bir çaba sarf ediyorsunuz. Yaratıcı çözümler bulmak zor görünüyor. “Bütçeyle Yapılacak 50 Romantik Şey” i Google’da araştırarak bazı fikirler edinebilirsiniz. Araştırmanıza başladıktan sonra yapılacak harika şeyler bulacaksınız.

27 Nisan Salı günü, arkadaşlık ve topluluk evinizde Akrep burcunda dolunay. Önümüzdeki 2 hafta süresince, bir süredir konuşmadığınız bazı arkadaşlarınız ile tekrardan bağlantı kurmak iyidir. Tekrar iyi durumda bir üye olmak için mesleki bir kuruma aidat ödemeniz gerekebilir. Mektup aracılığı ile bir grup kurmayı düşünün. Oğlak, çevrimiçi veya parkta kimi toplayabileceğinizi görün.

Kova Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Çevrenizde bulunan pek çok kişi size harika olduğunuzu söylüyor. Kova, onlara inanmakta sakınca yok.

Hafta, 25 Nisan Pazar günü Boğa burcundaki Merkür’ün, evinizde ki Venüs ile kavuşum oluşturması ile başlıyor. Ayrıca, Merkür kendi Kova burcunuzda Satün’le kare yapar. Bugün, konu evinize geldiği zaman fazlasıyla ciddisiniz. Bu, çocuklara uymaları gereken kuralların bir listesini verdiğiniz anlamına gelebilir. Evinizi satışa hazırlıyor, güzelleştiriyor ve onarımlar yapıyor olabilirsiniz. Ev arıyorsanız ihtiyacınızın %90’ını karşılayan bir yer bulabilirsiniz .

27 Nisan Salı günü, kariyer evinizde bir dolunay var. Önümüzde ki 2 hafta, işte olduğunuzda üzerinizde dev bir spot ışığı var. Amiriniz ve amirinizin amiri tarafından görülüyorsunuz. Bu zam ya da terfi istemek için harika bir zaman. Kovalar yeni bir iş de bulabilirsiniz. Bu 2 haftalık süreç içerisinde özgeçmişinizi gönderin ve çok daha iyi bir pozisyon elde etme şansı yakalayın.

Balık Burcu 26 Nisan – 2 Mayısıs haftalık burç yorumu

Bu hafta bir tedirginliğin sizi engellemesine izin vermeyin. Sevgili Balıklar, aslında ilerlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

Hafta 25 Nisan’da Boğa burcundaki Merkür’ün iletişim evinizde Venüs’le kavuşmasıyla başlıyor. Ayrıca, Merkür sezgi evinizde Kova burcunda ki Satün’le kare yapar. Bugün hiç bir şey sizi geçemiyor. Bir sözleşme varsa, sorunu fark edeceksiniz. Video konferans toplantınızda, diğer kişinin önerdiğiniz şey hakkında gerçekten ne hissettiğini anlayacaksınız. Psişik yeteneğiniz bugün büyütülmüş gibi.

27 Nisan Salı günü eğitim evinizde Akrep burcunda bir dolunay var. Önümüzde ki 2 hafta ilgi odağı burası. Okulun bir dönemini bitiriyor, belki bir projeyi teslim etmeye ya da final sınavlarına girmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Bir video kursu ya da özel öğretmen aracılığı ile bağımsız olarak bir şey üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu, iyi çalışma alışkanlıklarına geri dönmek ve dikkatinizi gerçek hedefinize odaklamak için iyi bir zamandır. Bu, yaptığınız tüm işi perspektif içine alır.